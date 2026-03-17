DIF Saltillo y UAdeC impulsan Brigada Rosa con atención integral para mujeres jóvenes

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Saltillo
/ 17 marzo 2026
    DIF Saltillo y UAdeC impulsan Brigada Rosa con atención integral para mujeres jóvenes
    La iniciativa fomentó la prevención, el autocuidado y el fortalecimiento de redes de apoyo. CORTESÍA

Autoridades municipales, el DIF Saltillo y la UAdeC realizaron la segunda edición de la Brigada Rosa, con servicios médicos, orientación emocional y servicios varios

Con el objetivo de fortalecer el bienestar integral de las mujeres, el DIF Saltillo y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) llevaron a cabo la segunda edición de la Brigada Rosa, un espacio que acercó servicios de salud, orientación emocional y actividades recreativas a estudiantes universitarias.

$!El DIF Saltillo y la UAdeC acercaron atención médica y emocional a jóvenes en la Unidad Camporredondo.
El DIF Saltillo y la UAdeC acercaron atención médica y emocional a jóvenes en la Unidad Camporredondo. CORTESÍA

La jornada se desarrolló en la Unidad Camporredondo, donde autoridades municipales y universitarias coincidieron en la importancia de impulsar acciones que favorezcan el desarrollo de las mujeres desde distintos ámbitos. En el evento participaron el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo; y el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez.

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Durante su intervención, el alcalde destacó que garantizar condiciones de bienestar, seguridad y oportunidades para las mujeres impacta de manera directa no solo en su crecimiento personal, sino también en el de sus familias y comunidades, por lo que reiteró el compromiso de su administración para continuar promoviendo este tipo de iniciativas.

$!Luly López Naranjo resaltó la importancia de que las jóvenes universitarias prioricen su salud física y emocional durante esta etapa de su vida.
Luly López Naranjo resaltó la importancia de que las jóvenes universitarias prioricen su salud física y emocional durante esta etapa de su vida. CORTESÍA

Por su parte, Luly López Naranjo subrayó que la Brigada Rosa está dirigida especialmente a jóvenes universitarias, quienes, debido a las exigencias académicas, suelen relegar el cuidado de su salud física y emocional. En ese sentido, hizo un llamado a priorizar el autocuidado como una herramienta clave para alcanzar metas personales y profesionales.

El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, reconoció la colaboración con el Gobierno Municipal y el DIF Saltillo, señalando que este tipo de actividades fortalecen el vínculo institucional y generan beneficios directos para la comunidad estudiantil.

$!Universitarias accedieron a atención médica, orientación emocional y actividades recreativas durante la jornada impulsada por el DIF Saltillo.
Universitarias accedieron a atención médica, orientación emocional y actividades recreativas durante la jornada impulsada por el DIF Saltillo. CORTESÍA

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD FEMENINA

La Brigada Rosa ofreció una amplia gama de servicios enfocados en la prevención y detección oportuna de enfermedades. Entre ellos, destacó un módulo médico con toma de signos vitales, valoración general, vacunación e identificación de factores de riesgo.

Asimismo, se instaló un espacio de detección metabólica, donde se realizaron pruebas de glucosa, medición de peso, índice de masa corporal y circunferencia de cintura, además de brindar orientación para prevenir padecimientos crónicos.

$!El rector Octavio Pimentel Martínez destacó la colaboración entre la UAdeC y el DIF Saltillo para impulsar acciones en beneficio del alumnado.
El rector Octavio Pimentel Martínez destacó la colaboración entre la UAdeC y el DIF Saltillo para impulsar acciones en beneficio del alumnado. CORTESÍA

En materia de salud sexual, se proporcionó información sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, mientras que en el área de salud mental se aplicaron tamizajes de ansiedad y depresión, acompañados de técnicas básicas de regulación emocional y orientación psicológica.

PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Además de los servicios médicos, la Brigada Rosa incluyó asesoría nutricional con evaluación de hábitos alimenticios y recomendaciones personalizadas, así como actividades físicas como clases de zumba y yoga.

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En el ámbito formativo, se impartió la conferencia “Equilibrio emocional y físico en la mujer universitaria”, enfocada en la importancia del autocuidado, la prevención y el fortalecimiento de redes de apoyo entre mujeres.

El evento también ofreció servicios de estética como cortes de cabello, aplicación de gelish, pestañas y maquillaje exprés, además de becas para cursos de inglés y computación con el apoyo del ICATEC.

APOYOS Y PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Como parte de la estrategia integral, el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible instaló un módulo para la gestión de la tarjeta “Aquí Vamos Gratis”, mientras que otros espacios ofrecieron donación de plantas y alimentos saludables para las asistentes.

$!La Brigada Rosa reunió a autoridades y estudiantes en la Unidad Camporredondo para acercar servicios de salud y bienestar.
La Brigada Rosa reunió a autoridades y estudiantes en la Unidad Camporredondo para acercar servicios de salud y bienestar. CORTESÍA

La jornada contó con la participación de funcionarios universitarios y municipales, entre ellos David Hernández Barreda, Eva Hernández Martínez y Alfonso Figueroa Vicuña, quienes respaldaron el desarrollo de esta iniciativa.

La Brigada Rosa concluyó en un ambiente dinámico, amenizado por música en vivo, consolidándose como un espacio de atención, prevención y acompañamiento para las mujeres jóvenes de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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