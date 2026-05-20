Coahuila: Logra DIPETRE calificación perfecta en evaluación de transparencia del INTRAC

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    Coahuila: Logra DIPETRE calificación perfecta en evaluación de transparencia del INTRAC
    La evaluación corresponde al primer ejercicio de verificación del año 2026. ESPECIAL

El organismo estatal obtuvo el 100 por ciento en el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y financieras del primer trimestre de 2026.

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) obtuvo una calificación del 100 en la primera evaluación de transparencia del año 2026, realizada por el Órgano Desconcentrado de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC) el pasado 18 de mayo.

El reporte técnico emitido por el instituto estatal validó el correcto cumplimiento de las obligaciones del organismo en rubros clave como seguridad social, presupuesto, pensiones, viáticos y el óptimo funcionamiento de su comité y unidad de transparencia interna.

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Osvaldo Aguilar, representante de la DIPETRE, destacó la relevancia de este logro institucional al señalar que el dictamen técnico es resultado directo de un esfuerzo integral por mantener las cuentas ordenadas y la información accesible al público.

“Esta es la primera evaluación que realiza el organismo estatal de transparencia durante el año y el resultado refleja el cumplimiento de nuestras obligaciones en distintos rubros administrativos y financieros”, señaló.

El funcionario explicó que la calificación obtenida deriva del adecuado manejo y difusión de información relacionada con temas administrativos, de seguridad social y cumplimiento normativo.

Asimismo, subrayó que la institución mantiene un control permanente sobre sus procesos legales, fiscales y administrativos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

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Aunque durante el procedimiento de verificación se emitieron siete observaciones preventivas menores, estas fueron solventadas en tiempo y forma, permitiendo conservar la calificación máxima en los apartados evaluados conforme a la legislación estatal.

Finalmente, Osvaldo Aguilar reiteró que la Dirección de Pensiones continuará trabajando con responsabilidad y compromiso para mantener altos estándares de transparencia y rendición de cuentas durante el resto del año.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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