Garantiza Dipetre solvencia para el pago de pensiones y anuncia nueva sede en Saltillo

“Hemos tenido cuentas por ahí de ciento y tantos millones por año con respecto al 24 este año pasado de 2025 fue un muy buen año con ese mecanismo de generar ingresos propios”, explicó el funcionario estatal respecto a la salud económica de la institución.

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) confirmó que mantiene una sólida viabilidad financiera para cumplir con sus obligaciones. Osvaldo Aguilar, titular de la dependencia, destacó que existe un superávit gracias a los rendimientos generados por el manejo de préstamos.

Aguilar resaltó que el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido fundamental para brindar seguridad social al magisterio. Actualmente, la institución dispersa la nómina de jubilaciones y pensiones puntualmente el día 23 de cada mes para todos sus beneficiarios.

“Vamos al día. Vamos al 100 y hacemos extensivo el comentario para que tengamos esa tranquilidad en la institución estamos trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para que, podamos cumplir con la nómina”, afirmó el titular de la Dipetre.

CAMBIARÁ DE SEDE

Como parte de una estrategia para mejorar la atención, la dependencia anunció el próximo traslado de sus oficinas a una nueva sede en el centro de Saltillo. El edificio está ubicado en la calle de Bravo, cerca de la calle General Cepeda, en una propiedad que pertenece al patrimonio de la Dirección.

“Lo hacemos con la intención de tener mayor posibilidad de acercamiento con los compañeros jubilados pensionados de la institución recordar que son prácticamente 12 mil los compañeros que tienen ya una pensión”, detalló Aguilar sobre la mudanza.

En las nuevas instalaciones, los usuarios podrán realizar trámites como impresión de recibos de pago, actualización de credenciales, gestión de préstamos y gastos funerales. El objetivo es ofrecer un espacio digno y funcional para realizar cualquier consulta administrativa de manera presencial.