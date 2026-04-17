Garantiza Dipetre solvencia para el pago de pensiones y anuncia nueva sede en Saltillo
El organismo asegura un superávit financiero y el fortalecimiento de la atención directa a más de 12 mil beneficiarios en el Estado
La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) confirmó que mantiene una sólida viabilidad financiera para cumplir con sus obligaciones. Osvaldo Aguilar, titular de la dependencia, destacó que existe un superávit gracias a los rendimientos generados por el manejo de préstamos.
“Hemos tenido cuentas por ahí de ciento y tantos millones por año con respecto al 24 este año pasado de 2025 fue un muy buen año con ese mecanismo de generar ingresos propios”, explicó el funcionario estatal respecto a la salud económica de la institución.
Aguilar resaltó que el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido fundamental para brindar seguridad social al magisterio. Actualmente, la institución dispersa la nómina de jubilaciones y pensiones puntualmente el día 23 de cada mes para todos sus beneficiarios.
“Vamos al día. Vamos al 100 y hacemos extensivo el comentario para que tengamos esa tranquilidad en la institución estamos trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para que, podamos cumplir con la nómina”, afirmó el titular de la Dipetre.
CAMBIARÁ DE SEDE
Como parte de una estrategia para mejorar la atención, la dependencia anunció el próximo traslado de sus oficinas a una nueva sede en el centro de Saltillo. El edificio está ubicado en la calle de Bravo, cerca de la calle General Cepeda, en una propiedad que pertenece al patrimonio de la Dirección.
“Lo hacemos con la intención de tener mayor posibilidad de acercamiento con los compañeros jubilados pensionados de la institución recordar que son prácticamente 12 mil los compañeros que tienen ya una pensión”, detalló Aguilar sobre la mudanza.
En las nuevas instalaciones, los usuarios podrán realizar trámites como impresión de recibos de pago, actualización de credenciales, gestión de préstamos y gastos funerales. El objetivo es ofrecer un espacio digno y funcional para realizar cualquier consulta administrativa de manera presencial.
“Hemos tenido la posibilidad de ponerlo un poquito más en forma de incondiciones para que tengan esa ubicación lista. Y además, ahí el planteamiento es tener a otro tipo de actividades con los compañeros jubilados”, añadió respecto al proyecto de la nueva sede.
Finalmente, ante los movimientos internos en el sector magisterial, Aguilar aseguró que la institución se mantiene ajena a los procesos democráticos del sindicato. Reiteró que su prioridad es la transparencia y la certeza en el manejo de los recursos de los trabajadores.