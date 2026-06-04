Coahuila: maestros de la sección 38 solicitan intervención de la Auditoría Superior por venta de terreno en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: maestros de la sección 38 solicitan intervención de la Auditoría Superior por venta de terreno en Torreón
    Integrantes de MASS acudieron al Congreso del Estado para solicitar una revisión sobre la venta de un terreno perteneciente al Seguro del Maestro en Torreón. HOMERO SÁNCHEZ

El grupo Magisterio en Acción por la Seguridad Social, sección 38, solicitó al Congreso de Coaahuila que a través de la ASE revise la enajenación del predio del Seguro del Maestro

Integrantes de Magisterio en Acción por la Seguridad Social (MASS), de la Sección 38 del SNTE, acudieron este jueves al Congreso del Estado para ratificar a los legisladores una solicitud de investigación sobre la venta de un terreno perteneciente al Seguro del Maestro en Torreón, operación que consideran debe ser revisada por las autoridades fiscalizadoras.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-proxima-legislatura-sera-un-congreso-de-gestores-PK21091952

Previo a la sesión ordinaria, los docentes sostuvieron una reunión con la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Beatriz Fraustro, a quien reiteraron su petición de que el caso sea analizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), a fin de esclarecer las condiciones en que se realizó la operación y, en su caso, deslindar responsabilidades.

Gustavo García Torres, integrante de MASSS, recordó que el pasado lunes entregaron un escrito en el que solicitan una auditoría sobre la venta del predio, ubicado en los alrededores del centro recreativo de los trabajadores de la educación en Torreón.

“Nosotros no estamos haciendo una acusación específica, sino que estamos pidiendo a las instancias que formalmente deben hacerlo, como es el Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior, que se revise todo lo revisable, que se determine si había facultades, si el marco jurídico permitía que se tomara esa decisión y por qué se vendió tan barato”, señaló.

De acuerdo con el docente, el terreno habría sido vendido por alrededor de 18 millones de pesos, mientras que avalúos comerciales estiman un valor de entre 170 y 190 millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/asegura-laura-castillo-que-regalo-a-magistrados-es-por-principio-de-equidad-NE21070629

Asimismo, cuestionó que la decisión haya sido tomada por el Consejo de Administración del Seguro del Maestro con el aval de la dirigencia sindical, sin que existiera una consulta a los trabajadores de la educación, quienes son los beneficiarios de dicho patrimonio.

Durante la sesión legislativa, el documento fue leído ante el Pleno. En él, los promoventes señalaron que la operación genera inquietud entre el magisterio debido a la falta de información pública sobre su justificación, conveniencia y apego al interés colectivo de los trabajadores.

Entre las solicitudes planteadas se encuentra que la Auditoría Superior del Estado realice una revisión específica sobre la legalidad de la venta, la existencia de avalúos y dictámenes técnicos, la intervención de funcionarios involucrados en la autorización de la operación, así como el destino de los recursos obtenidos.

También pidieron que, de encontrarse irregularidades, se determinen las responsabilidades correspondientes y se apliquen las sanciones que procedan conforme a la ley.

El escrito fue turnado a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuentas Públicas para su análisis y los efectos legislativos correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Magisterio
Fraudes

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


SNTE
CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Durazo y Villarreal, investigados

Durazo y Villarreal, investigados
true

Pleito en la cúpula del gobierno por el desastre en CDMX
El primer caso en Texas fue detectado en un becerro de tres semanas en el condado de Zavala, cerca de Eagle Pass.

Detectan primer caso de gusano barrenador en Texas, cerca de Eagle Pass
Especialistas recomiendan mantener a las mascotas en lugares frescos durante las altas temperaturas.

Coahuila: Golpe de calor en perros y gatos, una emergencia médica que puede ser mortal
Tras el arribo de la paciente al nosocomio, personal médico realizó los protocolos de valoración correspondientes, determinando que la mujer ya no contaba con signos de vida.

Llega adulta mayor sin vida a hospital privado de Saltillo
Bruno García, Josué Zamarrón, Gabriel Aguirre y sus compañeros colocaron a Saltillo entre los mejores equipos escolares del país.

Bulls de Saltillo es subcampeón nacional de flag football
Aseguran que la mayor parte del incremento en los precios del petróleo se produjo a principios de marzo, cuando se interrumpieron los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz. ESPECIAL.

FMI dice que subida del crudo provoca inflación, pero el alza se concentró en marzo
La cuenta regresiva avanza en la costa oeste de Estados Unidos para la mayor Copa Mundial de la historia, un torneo marcado por la incertidumbre diplomática que rodea la participación del conjunto iraní.

En plena guerra, el presidente de fútbol iraní trabaja para que su selección vaya al Mundial