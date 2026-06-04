Coahuila: maestros de la sección 38 solicitan intervención de la Auditoría Superior por venta de terreno en Torreón

Integrantes de Magisterio en Acción por la Seguridad Social (MASS), de la Sección 38 del SNTE , acudieron este jueves al Congreso del Estado para ratificar a los legisladores una solicitud de investigación sobre la venta de un terreno perteneciente al Seguro del Maestro en Torreón, operación que consideran debe ser revisada por las autoridades fiscalizadoras.

Previo a la sesión ordinaria, los docentes sostuvieron una reunión con la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Beatriz Fraustro, a quien reiteraron su petición de que el caso sea analizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), a fin de esclarecer las condiciones en que se realizó la operación y, en su caso, deslindar responsabilidades.

Gustavo García Torres, integrante de MASSS, recordó que el pasado lunes entregaron un escrito en el que solicitan una auditoría sobre la venta del predio, ubicado en los alrededores del centro recreativo de los trabajadores de la educación en Torreón.

“Nosotros no estamos haciendo una acusación específica, sino que estamos pidiendo a las instancias que formalmente deben hacerlo, como es el Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior, que se revise todo lo revisable, que se determine si había facultades, si el marco jurídico permitía que se tomara esa decisión y por qué se vendió tan barato”, señaló.

De acuerdo con el docente, el terreno habría sido vendido por alrededor de 18 millones de pesos, mientras que avalúos comerciales estiman un valor de entre 170 y 190 millones de pesos.