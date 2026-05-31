Asegura Laura Castillo que ‘regalo’ a Magistrados es por principio de equidad

Al ser cuestionada sobre la reciente reforma a las elecciones judiciales que avalaron Morena y sus aliados, Castillo aseguró que la reserva que el diputado Sergio Gutiérrez Luna metió de último minuto simplemente busca respetar el principio de equidad.

CDMX.- La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo (Morena), justificó el periodo de hasta 17 años con cargo que podrían tener cuatro Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Castillo aseguró que esto permitiría la participación de los jueces y Magistrados actuales en la “segunda mitad” de las plazas que se van a elegir, argumentando que se deben considerar los mismos derechos.

“La misma reforma constitucional que se hizo tomó en consideración que pudieran participar quienes habían estado en esos cargos como Magistrados y como también jueces, en este caso es la segunda parte”, dijo antes de entrar al evento por los dos años del triunfo electoral de la Presidenta Sheinbaum.

PODRÁN ESTAR HASTA LA MITAD DEL SIGUIENTE SEXENIO

“En este caso fue la mitad y sería la otra mitad que se va a elegir, y tendrían que considerar los mismos derechos que tuvieron en el proceso de quienes están garantizando la justicia de nuestro País”.

La reforma permite que los Magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón puedan perdurar hasta la primera mitad del siguiente sexenio.