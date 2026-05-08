Coahuila: mamás buscadoras emprenden viaje a la CDMX; ‘es un viaje de lucha’, dicen

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    Coahuila: mamás buscadoras emprenden viaje a la CDMX; ‘es un viaje de lucha’, dicen
    Integrantes de colectivos de búsqueda de Torreón y Saltillo partieron rumbo a la Ciudad de México para participar en la Marcha del 10 de Mayo. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Madres buscadoras de Coahuila partirán a la Ciudad de México para participar en la Marcha del 10 de Mayo y exigir verdad y justicia por sus familiares desaparecidos

TORREÓN, COAH.- En el Árbol de la Esperanza, en Torreón, se llevó a cabo el envío de familias que participarán en la Marcha del 10 de Mayo en la Ciudad de México. María Elena Salazar, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, señaló que no se trata de un viaje de placer, sino de una lucha por encontrar a sus seres queridos.

La madre buscadora expresó que, nuevamente, este Día de las Madres representa un festejo incompleto tras casi 17 años de la desaparición de su hijo, Hugo González Salazar.

https://vanguardia.com.mx/dinero/con-restaurant-week-juegos-lasallistas-y-dia-de-la-madre-arranca-mayo-con-buena-expectativa-en-restaurantes-de-saltillo-LA20571468
$!María Elena Salazar afirmó que la movilización representa una lucha constante de las madres buscadoras por encontrar a sus hijos desaparecidos.
María Elena Salazar afirmó que la movilización representa una lucha constante de las madres buscadoras por encontrar a sus hijos desaparecidos. FRANCISCO RODRÍGUEZ

“No debería existir esta marcha, debería ser otra la realidad de las madres”, comentó.

Mencionó que esta situación no solo la afecta a ella, sino que también genera un vacío en los otros hijos que permanecen en casa.

“Es la ausencia de una madre que debe partir para gritar el nombre de quien falta”, señaló.

$!Cerca de 80 familias coahuilenses viajarán a la capital del país para sumarse a la edición número 14 de la marcha nacional.
Cerca de 80 familias coahuilenses viajarán a la capital del país para sumarse a la edición número 14 de la marcha nacional. FRANCISCO RODRÍGUEZ

La marcha llegará a su edición número 14. Salazar informó que cerca de 80 familias de Torreón y Saltillo emprenderán el viaje hacia la capital del país.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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