Coahuila: mamás buscadoras emprenden viaje a la CDMX; ‘es un viaje de lucha’, dicen
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Madres buscadoras de Coahuila partirán a la Ciudad de México para participar en la Marcha del 10 de Mayo y exigir verdad y justicia por sus familiares desaparecidos
TORREÓN, COAH.- En el Árbol de la Esperanza, en Torreón, se llevó a cabo el envío de familias que participarán en la Marcha del 10 de Mayo en la Ciudad de México. María Elena Salazar, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, señaló que no se trata de un viaje de placer, sino de una lucha por encontrar a sus seres queridos.
La madre buscadora expresó que, nuevamente, este Día de las Madres representa un festejo incompleto tras casi 17 años de la desaparición de su hijo, Hugo González Salazar.
“No debería existir esta marcha, debería ser otra la realidad de las madres”, comentó.
Mencionó que esta situación no solo la afecta a ella, sino que también genera un vacío en los otros hijos que permanecen en casa.
“Es la ausencia de una madre que debe partir para gritar el nombre de quien falta”, señaló.
La marcha llegará a su edición número 14. Salazar informó que cerca de 80 familias de Torreón y Saltillo emprenderán el viaje hacia la capital del país.