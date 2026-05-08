Coahuila: mamás buscadoras emprenden viaje a la CDMX; ‘es un viaje de lucha’, dicen

TORREÓN, COAH.- En el Árbol de la Esperanza, en Torreón, se llevó a cabo el envío de familias que participarán en la Marcha del 10 de Mayo en la Ciudad de México. María Elena Salazar, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, señaló que no se trata de un viaje de placer, sino de una lucha por encontrar a sus seres queridos.

La madre buscadora expresó que, nuevamente, este Día de las Madres representa un festejo incompleto tras casi 17 años de la desaparición de su hijo, Hugo González Salazar.