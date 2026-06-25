Frente a la incertidumbre internacional, Coahuila ofrece certeza para la inversión: Manolo Jiménez

Durante la firma del Pacto Coahuila, el mandatario señaló que la incertidumbre derivada de los aranceles, la relación comercial con Estados Unidos y otros factores externos no puede ser controlada por los estados, pero sí la manera en que responden.

Ante el escenario de incertidumbre comercial entre México y Estados Unidos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que la estrategia de Coahuila ha sido generar las condiciones de certeza que demandan los inversionistas, mediante seguridad, estabilidad laboral, Estado de derecho y trabajo coordinado entre gobierno, empresarios y sindicatos.

“Lo que hemos buscado en Coahuila es cómo nos diferenciamos del resto para que aquí haya la mayor certeza posible”, expresó.

Jiménez Salinas sostuvo que el Pacto Coahuila es una herramienta fundamental para fortalecer esa confianza, al considerar que la estabilidad laboral es uno de los principales activos que ofrece la entidad para atraer inversiones y generar desarrollo.

El Gobernador destacó que, además de la paz laboral, Coahuila cuenta con mano de obra altamente calificada, infraestructura, disponibilidad de servicios, seguridad y certeza jurídica, factores que han permitido consolidarlo entre los mejores destinos para invertir en México.

Como ejemplo, recordó que casi la mitad de las empresas extranjeras instaladas en el estado son de origen estadounidense y que muchas de ellas concentran en Coahuila sus operaciones más importantes a nivel mundial.

Asimismo, resaltó que la entidad mantiene una estrecha relación con Texas, uno de sus principales socios comerciales, y afirmó que esa coordinación fortalece la competitividad regional.