Frente a la incertidumbre internacional, Coahuila ofrece certeza para la inversión: Manolo Jiménez

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Frente a la incertidumbre internacional, Coahuila ofrece certeza para la inversión: Manolo Jiménez
    Jiménez Salinas aseguró que Coahuila busca diferenciarse de otras entidades ofreciendo un entorno confiable para la inversión. HOMERO SÁNCHEZ

La estrategia estatal se basa en coordinación entre gobierno, empresarios y sindicatos

Ante el escenario de incertidumbre comercial entre México y Estados Unidos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que la estrategia de Coahuila ha sido generar las condiciones de certeza que demandan los inversionistas, mediante seguridad, estabilidad laboral, Estado de derecho y trabajo coordinado entre gobierno, empresarios y sindicatos.

Durante la firma del Pacto Coahuila, el mandatario señaló que la incertidumbre derivada de los aranceles, la relación comercial con Estados Unidos y otros factores externos no puede ser controlada por los estados, pero sí la manera en que responden.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/garantiza-manolo-jimenez-aplicacion-de-la-ley-tras-agresiones-a-comunicadores-en-coahuila-HB21571372

“Lo que hemos buscado en Coahuila es cómo nos diferenciamos del resto para que aquí haya la mayor certeza posible”, expresó.

Jiménez Salinas sostuvo que el Pacto Coahuila es una herramienta fundamental para fortalecer esa confianza, al considerar que la estabilidad laboral es uno de los principales activos que ofrece la entidad para atraer inversiones y generar desarrollo.

El Gobernador destacó que, además de la paz laboral, Coahuila cuenta con mano de obra altamente calificada, infraestructura, disponibilidad de servicios, seguridad y certeza jurídica, factores que han permitido consolidarlo entre los mejores destinos para invertir en México.

Como ejemplo, recordó que casi la mitad de las empresas extranjeras instaladas en el estado son de origen estadounidense y que muchas de ellas concentran en Coahuila sus operaciones más importantes a nivel mundial.

Asimismo, resaltó que la entidad mantiene una estrecha relación con Texas, uno de sus principales socios comerciales, y afirmó que esa coordinación fortalece la competitividad regional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/miguel-riquelme-es-la-mejor-propuesta-para-la-alcaldia-interina-de-torreon-manolo-jimenez-HB21642027

Jiménez Salinas reconoció la participación de sindicatos, cámaras empresariales, alcaldes, legisladores y autoridades laborales en la construcción del Pacto Coahuila, al señalar que la unidad entre los distintos sectores ha permitido que el estado sea un referente nacional en estabilidad laboral.

Finalmente, llamó a mantener el trabajo conjunto para seguir fortaleciendo las condiciones que distinguen a Coahuila como uno de los mejores lugares del país para vivir, trabajar e invertir.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Trabajo
Empleos

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gabriel Elizondo aseguró que Mejora Coahuila seguirá operando en todo el estado, independientemente de los cambios que puedan darse en otros cargos públicos.

Mejora Coahuila se fortalece como estrategia social del Gobierno Estatal: Gabriel Elizondo
Muchos entes públicos se han aferrado a la opacidad, en el marco del cambio estructural en las instituciones que vigilan la transparencia en la entidad.

Coahuila: Siguen reprobando instituciones en transparencia; al menos siete hacen caso omiso a la autoridad
Por el delito de feminicidio fue vinculado a proceso, José Antonio ‘N’, el saltillense que presuntamente arrolló a su pareja en Santa Catarina, Nuevo León y luego intentó hacer pasar los sucesos como un accidente.

Vinculan por feminicidio a saltillense que arrolló a su pareja en Nuevo León
La estrategia de Sheinbaum

La estrategia de Sheinbaum
true

Felipe VI en México, un acto de cortesía y buena voluntad
true

POLITICÓN: Escándalo en la Filarmónica del Desierto destapa crisis de autoridad en la Secretaría de Cultura

Añadió que en el caso del tramo Saltillo-Nuevo Laredo se está construyendo el primer viaducto de 1.3 kilómetros de longitud en el que ya lleva 75 pilas y la excavación para 6 zapatas.

Gobierno de Sheinbaum revela nuevos detalles de la construcción del tramo del Tren Saltillo-Nuevo Laredo
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la estación de Bomberos de Derramadero tras confirmarse el fallecimiento de una mujer que había sido trasladada en un vehículo particular por sus familiares.

Llega sin vida mujer a estación de Bomberos tras traslado de emergencia en Derramadero