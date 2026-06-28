Coahuila alista Policía de Caminos y refuerza blindaje ante temporada de verano

El Gobierno de Coahuila consolidará su estrategia de seguridad mediante el despliegue de una nueva corporación especializada y el reforzamiento de sus límites territoriales. El capitán Hugo Gutiérrez, secretario de Seguridad en Coahuila, confirmó el blindaje fronterizo de cara a la temporada de verano y los operativos de vigilancia vial.

Respecto al nuevo agrupamiento policial enfocado en las vías de comunicación, el funcionario estatal precisó que el proyecto registra un avance sumamente significativo. Destacó que las facultades de los elementos irán más allá de las tareas habituales de vigilancia urbana.

“Estamos buscando ahorita integrar 30 a 40 elementos en un inicio y después yo creo que vamos a ir avanzando en depende de lo que la operatividad nos lo señale, atender los accidentes, los incidentes, la seguridad carretera, las vialidades...”, detalló Gutiérrez.

Asimismo, precisó que las unidades contarán con herramientas tecnológicas avanzadas para garantizar un correcto desempeño en los tramos estatales y federales. “Van a estar equipados con cámaras y todo lo que se requiera va a estar. Se está ya ajustando todo el tema, desde unidades hasta la capacitación y el tema tecnológico también”, puntualizó.

En materia de infraestructura de protección y blindaje con entidades vecinas, el secretario de Seguridad recordó que se mantiene un despliegue de 18 cuarteles estratégicos. Añadió que ya se inició una base militar en el ejido Encarnación de Guzmán y se alista un filtro carretero en las colindancias con Zacatecas.

Respecto a la coordinación con Nuevo León, motivada en parte por el próximo Mundial de Fútbol, explicó que se mantendrán los patrullajes preventivos en zonas limítrofes. Detalló que las acciones vigilarán estrechamente los cañones y brechas que conectan a Coahuila con las localidades de Santiago y Santa Catarina.

Finalmente, el capitán Hugo Gutiérrez informó que las corporaciones se encuentran listas para la ejecución de los protocolos de asistencia y vigilancia de los viajeros. Afirmó que los mandos operativos realizan ajustes de acuerdo con el flujo vehicular de los turistas y paisanos que transitan de norte a sur durante este periodo vacacional.