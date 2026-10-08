Coahuila mantiene controlado el gusano barrenador con 31 casos activos; exportación podría reanudarse en diciembre

El funcionario destacó que la coordinación entre las autoridades y las instrucciones del gobernador han permitido mantener bajo control la presencia de esta plaga, que representa un riesgo para la sanidad pecuaria y el comercio internacional de ganado.

Coahuila registra 31 casos activos de gusano barrenador, cifra que lo coloca como la entidad con menor número de afectaciones entre los estados exportadores de ganado, informó Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural.

“Somos el que menos casos trae, creo que el control y las instrucciones del gobernador, la coordinación nos ha ayudado a mantener el gusano y los casos controlados”, afirmó.

Explicó que las acciones de vigilancia se concentran principalmente en la región norte del estado, donde se busca cumplir con la revisión de las 100 millas fronterizas solicitada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

En cuanto a la distribución de los contagios, Montemayor detalló que la región Sureste concentra la mayor cantidad de casos activos, mientras que las regiones Centro y Laguna mantienen cifras muy bajas, situación que atribuyó, en parte, a las altas temperaturas y las condiciones del cinturón desértico.

Asimismo, aseguró que no se han registrado muertes de ganado a causa del gusano barrenador y que las autoridades han atendido con éxito más de 300 casos inactivos.

MANTIENEN VIGILANCIA Y PREPARAN ERRADICACIÓN

El secretario señaló que Coahuila continúa en una fase de alerta y control, a la espera de contar con la cantidad suficiente de moscas estériles para avanzar hacia la etapa de erradicación de la plaga.

Como parte de la estrategia sanitaria, la Secretaría de Desarrollo Rural mantiene desplegadas 27 brigadas en toda la entidad, cuyos integrantes realizan barridos e inspecciones permanentes en unidades de producción del sector social y de la pequeña propiedad.

Estas labores se llevan a cabo en coordinación con organismos como el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), con el propósito de detectar oportunamente nuevos casos y evitar la propagación del gusano barrenador.

PREVÉN REAPERTURA DE LA EXPORTACIÓN GANADERA

Respecto al comercio internacional, Montemayor estimó que las fronteras de Coahuila podrían reabrirse para la exportación de ganado entre mediados de diciembre y principios del próximo año.

Indicó que esta posibilidad se presenta en un contexto de apertura paulatina de puertos de exportación en Sonora y Chihuahua, lo que representa un avance para la recuperación del comercio ganadero.

Detalló que el protocolo de exportación contempla tres filtros sanitarios. El primero se realiza en el rancho de origen, donde se aplica doramectina al ganado; el segundo corresponde al puesto de inspección mexicano en Piedras Negras, y el tercero se lleva a cabo en el puesto estadounidense ubicado en Acuña.

Si los animales superan las revisiones y no presentan lesiones ni heridas que representen un riesgo sanitario, se autoriza su cruce hacia Estados Unidos.