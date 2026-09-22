Ramos Arizpe: impulsan producción ganadera en Ramos Arizpe con entrega de avena forrajera

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la producción del campo y garantizar alimento para el ganado durante la temporada otoño-invierno, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó el arranque del Programa de Avena Forrajera Ciclo Otoño-Invierno 2026, mediante el cual se entregarán mil bultos de semilla certificada de la variedad Cuauhtémoc, equivalentes a 40 toneladas. El programa representa una inversión conjunta de 840 mil pesos y contempla un esquema de apoyo compartido entre los gobiernos estatal y municipal, que absorben 50 por ciento del costo, mientras que los productores aportan el porcentaje restante.

De esta manera, cada bulto tiene un precio subsidiado de 420 pesos para los productores, quienes podrán adquirir hasta cinco bultos, bajo el criterio de una unidad por hectárea. Durante el evento también se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración que da sustento al programa y refrenda la coordinación entre el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Ramos Arizpe para llevar apoyos directamente a las comunidades rurales. Gutiérrez Merino destacó que el objetivo es respaldar a las familias que dependen de las actividades agropecuarias y señaló que durante este año prácticamente se han duplicado los recursos destinados al campo. “Sabemos que vivir y producir en el campo representa un gran esfuerzo. Por eso hacemos equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que los apoyos lleguen a nuestra gente y se traduzcan en mejores condiciones para trabajar sus tierras, mantener su ganado y seguir produciendo. Este año prácticamente hemos duplicado los recursos destinados al campo”, señaló.

Durante el arranque se destacó que la avena forrajera constituye una alternativa para disponer de alimento para el ganado durante el otoño y el invierno, particularmente ante la previsión de bajas temperaturas. En representación de la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila, el subsecretario Arnoldo Gerardo Martínez Cano destacó la coordinación con el municipio de Ramos Arizpe y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a los programas dirigidos a las familias del sector rural.

Por su parte, Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, indicó que la entrega forma parte de una estrategia permanente para acompañar a los productores y facilitar herramientas que permitan mantener activas sus unidades de producción. Al arranque del programa también asistieron Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora Coahuila, y Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora.