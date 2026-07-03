Coahuila mantiene flujo de inversiones y expansión industrial

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    Coahuila mantiene flujo de inversiones y expansión industrial
    El gobernador, Manolo Jiménez, aseguró que se mantiene el seguimiento a nuevos proyectos de inversión, mientras las empresas continúan ampliando sus operaciones en distintas regiones de Coahuila. ESPECIAL

El gobernador Manolo Jiménez afirmó que continúan llegando nuevos proyectos y que las empresas instaladas siguen ampliando sus operaciones en la entidad

El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que el dinamismo industrial de Coahuila se mantiene gracias a las expansiones de empresas ya establecidas y la llegada de nuevos proyectos. Afirmó que las acciones de promoción económica continúan dando resultados en la entidad.

El mandatario señaló que su administración mantiene el análisis de nuevos proyectos de inversión. Sin embargo, dijo que el Gobierno del Estado respeta los tiempos de las empresas antes de hacer públicos sus anuncios. ”Nosotros buscamos ser muy respetuosos de los movimientos de cada empresa”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-busca-mantener-certidumbre-ante-revisiones-anuales-del-t-mec-LM21872559

Explicó que esperan a que las compañías oficialicen sus proyectos o, en su caso, realizar los anuncios de manera conjunta. ”Nos esperamos a que se haga oficial por parte de la empresa o en conjunto con ellos”, precisó.

Jiménez Salinas añadió que continuará trabajando con la Secretaría de Economía para dar seguimiento a los proyectos que se desarrollan en la entidad. Sostuvo que Coahuila mantiene condiciones que favorecen la llegada de nuevas inversiones. ”Ha habido inversión; no se ha detenido en Coahuila, sigue habiendo prácticamente por todo el estado”, aseguró.

El gobernador afirmó que este comportamiento ha permitido mantener la generación de empleo y fortalecer la actividad económica en las distintas regiones del estado. “Eso nos ha permitido seguir generando más y mejores empleos”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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