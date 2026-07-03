Coahuila busca mantener certidumbre ante revisiones anuales del T-MEC

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    Coahuila busca mantener certidumbre ante revisiones anuales del T-MEC
    El gobernador afirmó que Coahuila continuará fortaleciendo las condiciones que brindan confianza a las empresas, pese al nuevo esquema de revisiones del T-MEC. ESPECIAL

El gobernador Manolo Jiménez señaló que el estado reforzará las condiciones para atraer inversiones pese al nuevo esquema de evaluación del acuerdo comercial

El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que Coahuila mantendrá las condiciones de certidumbre para las inversiones ante el nuevo esquema de revisiones anuales del T-MEC. Consideró que la estabilidad es clave para el desarrollo económico de la entidad.

El mandatario explicó que, aunque el tratado comercial permanecerá vigente, las evaluaciones anuales representan un reto para la planeación de largo plazo de las empresas. ”Se queda como está. Y el tema solamente es la revisión cada año”, señaló.

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Jiménez Salinas consideró que ambos países deberán establecer reglas claras para evitar que las revisiones generen incertidumbre constante entre los inversionistas. Añadió que la estabilidad es un factor indispensable para mantener la competitividad. ”Pienso que se tienen que poner muy bien de acuerdo para que cada año no sea un año con incertidumbre”, expresó.

Añadió que tanto inversionistas nacionales como extranjeros requieren certeza para planear sus proyectos y tomar decisiones de largo plazo. ”Lo que ocupa hoy en día el inversionista nacional y extranjero es certidumbre en torno a cómo van a estar las reglas del juego”, afirmó.

El gobernador comentó que el nuevo esquema deriva de las diferencias entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Señaló que ello también influyó en otros temas de la relación bilateral. ”Todo esto nace por ciertas peticiones en el tema de seguridad de Estados Unidos a México”, explicó.

Frente a este escenario, aseguró que Coahuila continuará fortaleciendo las condiciones que le han permitido consolidarse como uno de los estados con mayor confianza para la inversión. ”¿Qué es lo que hemos hecho aquí en Coahuila? Pues como estado tener la mayor certeza de todo el país”, sostuvo.

Finalmente, recordó que su administración mantiene comunicación con autoridades estadounidenses para fortalecer la relación económica y atender los temas binacionales que inciden en el desarrollo de la entidad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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