Invita Torreón a vacunarse contra la influenza en Presidencia Municipal, es gratis

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de proteger la salud de la población y prevenir enfermedades respiratorias, la Administración Municipal de Torreón, a través de la Dirección de Salud y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número VI, instaló un módulo de vacunación gratuita contra la influenza en la planta baja del edificio de la Presidencia Municipal.

El módulo estará disponible hasta el próximo viernes, de 09:00 a 12:00 horas, ofreciendo la vacuna principalmente a los grupos más vulnerables: niñas y niños de 0 a 5 años y adultos mayores de 60 años.

