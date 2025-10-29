Invita Torreón a vacunarse contra la influenza en Presidencia Municipal, es gratis

Torreón
/ 29 octubre 2025
    Invita Torreón a vacunarse contra la influenza en Presidencia Municipal, es gratis
    Personal de la Dirección de Salud aplica la vacuna contra la influenza a ciudadanos en Presidencia Municipa

La Dirección de Salud y la Jurisdicción Sanitaria Nº VI instalan módulo gratuito hasta el viernes para proteger a niños y adultos mayores

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de proteger la salud de la población y prevenir enfermedades respiratorias, la Administración Municipal de Torreón, a través de la Dirección de Salud y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número VI, instaló un módulo de vacunación gratuita contra la influenza en la planta baja del edificio de la Presidencia Municipal.

El módulo estará disponible hasta el próximo viernes, de 09:00 a 12:00 horas, ofreciendo la vacuna principalmente a los grupos más vulnerables: niñas y niños de 0 a 5 años y adultos mayores de 60 años.

$!Niñas, niños y adultos mayores podrán recibir la vacuna de manera gratuita de 09:00 a 12:00 horas.
Niñas, niños y adultos mayores podrán recibir la vacuna de manera gratuita de 09:00 a 12:00 horas.

José Manuel Riveroll Duarte, director de la Dirección de Salud, destacó que la campaña busca reforzar el sistema inmunológico de la población, reducir el riesgo de contagio y disminuir hospitalizaciones y complicaciones derivadas de la influenza.

“Invitamos a las familias torreonenses a acudir al módulo y vacunarse. La vacuna contra la influenza es gratuita, segura y eficaz para protegernos a todos”, enfatizó Riveroll Duarte.

El funcionario informó que, aunque el módulo cuenta con suficientes biológicos, la ciudadanía también puede acudir a las instalaciones de Salud Municipal en avenida Ocampo 1167, colonia Segunda de Cobián Centro, donde continuará la vacunación durante toda la temporada invernal.

