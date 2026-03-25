Salen de vacaciones más de 73 mil alumnos en la Región Centro de Coahuila

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Coahuila
/ 25 marzo 2026
    Salen de vacaciones más de 73 mil alumnos en la Región Centro de Coahuila
    Son más de 5 mil trabajadores de la educación quienes se preparan para el cierre de esta temporada escolar.vangu LIDIET MEXICANO

Autoridades llaman a reforzar la prevención durante Semana Santa; regreso a clases será el 13 de abril

Más de 73 mil alumnos de la Región Centro–Desierto iniciarán su periodo vacacional tras concluir este jueves el último día efectivo de clases, informó Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos.

Aunque este viernes se realizará el Consejo Técnico Escolar, la mayoría del alumnado ya no acudirá a los planteles, que se encuentran en proceso de cierre con la entrega de calificaciones.

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“Prácticamente ya estamos concluyendo, mañana es el último día y regresamos hasta el día 13”, indicó.

Ante el inicio del receso, el funcionario hizo un llamado a madres, padres y estudiantes a no bajar la guardia y actuar con responsabilidad, especialmente por el aumento de salidas a carretera y visitas a balnearios durante la temporada de Semana Santa.

“Es importante que disfruten, pero con responsabilidad. Que entiendan los riesgos y sepan cuidarse, sobre todo en lugares como albercas, ríos o al viajar por carretera”, expresó.

En ese sentido, exhortó a reforzar la educación preventiva desde casa y mantener vigilancia constante sobre los menores.

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Asimismo, señaló que en la región laboran alrededor de 5 mil 200 trabajadores de la educación, quienes participan en las actividades de cierre del ciclo previo al receso.

Como medida preventiva, agregó, los planteles han comenzado a resguardar equipos y herramientas como computadoras, proyectores y bocinas, estrategia que ha permitido mantener bajo control incidentes durante periodos vacacionales anteriores.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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