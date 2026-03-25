Salen de vacaciones más de 73 mil alumnos en la Región Centro de Coahuila

Más de 73 mil alumnos de la Región Centro–Desierto iniciarán su periodo vacacional tras concluir este jueves el último día efectivo de clases, informó Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos. Aunque este viernes se realizará el Consejo Técnico Escolar, la mayoría del alumnado ya no acudirá a los planteles, que se encuentran en proceso de cierre con la entrega de calificaciones.

“Prácticamente ya estamos concluyendo, mañana es el último día y regresamos hasta el día 13”, indicó. Ante el inicio del receso, el funcionario hizo un llamado a madres, padres y estudiantes a no bajar la guardia y actuar con responsabilidad, especialmente por el aumento de salidas a carretera y visitas a balnearios durante la temporada de Semana Santa. “Es importante que disfruten, pero con responsabilidad. Que entiendan los riesgos y sepan cuidarse, sobre todo en lugares como albercas, ríos o al viajar por carretera”, expresó. En ese sentido, exhortó a reforzar la educación preventiva desde casa y mantener vigilancia constante sobre los menores.

Asimismo, señaló que en la región laboran alrededor de 5 mil 200 trabajadores de la educación, quienes participan en las actividades de cierre del ciclo previo al receso. Como medida preventiva, agregó, los planteles han comenzado a resguardar equipos y herramientas como computadoras, proyectores y bocinas, estrategia que ha permitido mantener bajo control incidentes durante periodos vacacionales anteriores.

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