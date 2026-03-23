Vacaciones de Semana Santa se adelantan y serán más largas, esto dice el calendario de la SEP

¡Espera! Antes de armar tu maleta para irte de vacaciones de Semana Santa debes tener en cuenta que el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo 2025-2026, ya que te puedes llevar una sorpresa. De acuerdo con el calendario publicado por la SEP, las vacaciones de Semana Santa comenzará unos días antes de lo conocido y serán más largas que dos semanas. La Semana Santa es una celebración cristiana anual que rememora la pasión de Cristo, incluyendo su entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, su muerte y resurrección. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. Este 2026, el Triduo Pascual, que comprende el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado de Gloria, se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de abril, culminando con el Domingo de Resurrección el 5 de abril.

MÁS VACACIONES DE SEMANA SANTA, SEGÚN LA SEP Se trata de 10 días de vacaciones, además de seis días de findes de semanas y un día extra por la sesión mensula de docentes conocidas como Consejo Técnico, para dar el total de 17 días de descanso para educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en todos los planteles del país incorporados a la SEP. Pero, ¿cuándo empiezan las vacaciones? Aúnque el calendario puntualiza que las vacaciones abarcan del lunes 30 de marzo y concluyen el viernes 10 de abril. En la práctica, los niños, niñas y adolescentes no tendrán clases desde el viernes 27 de marzo cuando se lleve a cabo la junta de Consejo Técnico. Además de los fines de semana (sábado y domingo) de 28 y 29 de marzo, 4, 5. 11 y 12 de abril. Estas dos semanas se han convertido en uno de los periodos más esperados del año para estudiantes, viajeros y familias, al ser el primer periodo de vacaciones del año.

Fechas clave de las vacaciones de Semana Santa 2026: - 27 de marzo de 2026: Consejo Técnico Escolar;

- 30 de marzo 2026: Inicio de vacaciones;

- 10 de abril 2026: Fin de vacaciones;

- 13 de abril 2026: Regreso a clases

ESTOS SON LOS PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026 Además de los días mencionados anteriormente, estas son las suspensiones escolares que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP: 1. Puentes escolares: * 1 de mayo: Día del Trabajo; * 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla; * 15 de mayo: Día de los Maestros y Maestras. 2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE): * 29 de mayo; * 26 de junio. 3. Descarga de calificaciones: * 3 de julio. 4. Vacaciones: * 15 de julio. Se recomienda que madres y padres de familia o tutores presten atención a todos los días de suspensión escolar, aunque también es necesario consultar directamente con el plantel educativo.

¿QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR? El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado que se reúne periódicamente en todas las escuelas incorporadas a la SEP. Está integrado por el personal docente y directivo de un plantel educativo y su principal función es asegurar que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean lo más efectivos posible. El CTE no es una simple reunión administrativa, sino un espacio de análisis profundo de la situación académica y social de la escuela. Su existencia está avalada por el compromiso de la SEP con la mejora continua. Su propósito fundamental es reunir al director y a todo el personal docente para analizar, reflexionar y tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento general del plantel. Este consejo está integrado por el director de la escuela y todos los maestros frente a grupo, incluyendo a los especialistas en Educación Física, Educación Especial, Inglés y Computación. Juntos forman un equipo de trabajo que busca identificar los problemas académicos y sociales que afectan a la comunidad escolar para darles una solución pedagógica coordinada. El objetivo central del CTE es la mejora de los logros educativos. Durante sus sesiones, los maestros analizan detalladamente el avance académico de los alumnos, identifican áreas de oportunidad y diseñan estrategias pedagógicas innovadoras. También se discuten temas relacionados con la convivencia escolar, la inclusión educativa y la atención a las necesidades de los estudiantes. El CTE funciona como un motor de cambio dentro de la escuela, permitiendo una planificación más estratégica y contextualizada a la realidad de cada grupo. Durante estas reuniones, los docentes revisan el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), que es la hoja de ruta donde establecen metas y objetivos. Analizan datos reales, como las calificaciones y el nivel de asistencia, para diseñar estrategias que combatan el rezago educativo y aseguren que ningún estudiante se quede atrás en su proceso de aprendizaje. El funcionamiento del CTE se rige por un calendario oficial previamente establecido por la autoridad educativa. Las decisiones que se toman durante estas jornadas son de carácter vinculante y buscan impactar positivamente en la calidad educativa y en el cumplimiento de los objetivos del ciclo escolar.

¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS DÍAS DE DESCANSO? Los días inhábiles en el calendario escolar de la SEP (Secretaría de Educación Pública) son importantes por varias razones: Descanso y recreación: Los días inhábiles, ya sean festivos o por Consejo Técnico Escolar (CTE), brindan a los estudiantes y docentes la oportunidad de descansar, relajarse y pasar tiempo con sus familias. Esto contribuye a su bienestar emocional y físico, lo cual es fundamental para un buen desempeño académico. Recuperación: El calendario escolar puede ser exigente, y los días inhábiles permiten a los estudiantes y docentes recargar energías y regresar a clases con una actitud renovada. Desarrollo personal: Los días inhábiles pueden ser utilizados para actividades extracurriculares, hobbies, viajes o simplemente para disfrutar del tiempo libre. Esto fomenta el desarrollo personal y la exploración de intereses fuera del ámbito académico. Cumplimiento de tradiciones: Algunos días inhábiles están relacionados con festividades y tradiciones culturales importantes. Estos días permiten a las familias celebrar y transmitir sus costumbres a las nuevas generaciones. Organización escolar: Los días de CTE son utilizados por los docentes para la planificación, evaluación y mejora de las estrategias de enseñanza. Estos días son fundamentales para garantizar la calidad de la educación.

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