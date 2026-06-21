Coahuila: Mundial impulsa auge de apuestas; advierten riesgos para las finanzas personales

La emoción del Mundial 2026 no solamente está llenando restaurantes y promoviendo reuniones entre amigos. También está provocando un incremento en apuestas deportivas, desde quinielas tradicionales hasta plataformas digitales que permiten apostar en tiempo real desde un teléfono celular. Para Héctor Rodríguez, doctor en administración y consultor con más de 20 años de experiencia, el principal riesgo aparece cuando las personas dejan de ver las apuestas como entretenimiento y comienzan a percibirlas como una forma de obtener ganancias rápidas.

“La gente lo toma como si fuera un ingreso. Dice: ‘Aquí voy a duplicar mi dinero’. Espérate, es dinero que no puedes perder porque sin ese dinero ya no completas tu presupuesto regular”, explicó. El especialista señaló que el Mundial intensifica el fenómeno debido a la enorme cantidad de partidos, promociones y publicidad que circula constantemente en redes sociales, aplicaciones y transmisiones deportivas. De acuerdo con estimaciones de la UNAM, las casas de apuestas virtuales en México esperan un incremento de entre 40 y 50 por ciento en sus transacciones. Con un 43 por ciento de los aficionados usando plataformas virtuales, cifra que está también por encima del promedio mundial, que es del 33 por ciento. Rodríguez consideró que uno de los problemas más delicados es que muchas personas buscan “recuperar” pérdidas apostando todavía más dinero. “La mayoría piensa: ‘Perdí 500 pesos, ahora voy a meter mil para recuperarlos’. Y van haciendo más grande el hoyo”, comentó. Además, advirtió que las aplicaciones actuales ya no se limitan a apuestas sobre quién gana o pierde un partido, sino que permiten apostar por tarjetas, tiros de esquina, faltas o jugadas específicas en cuestión de minutos.

“Ya no les interesa tanto el resultado como la emoción”, dijo. Carlos, un empleado administrativo de 28 años que apuesta desde hace tres años en plataformas digitales, reconoció que durante el Mundial el ambiente se vuelve mucho más intenso. “El Mundial es la mina de oro y el peligro más grande a la vez”, relató. Explicó que durante el torneo incrementa el dinero destinado a apuestas debido a la cantidad de partidos y promociones disponibles. “Las aplicaciones se vuelven locas mandándote notificaciones de supermomios o apuestas gratis para que caigas”, comentó. También admitió haber atravesado momentos donde perdió más dinero del que tenía planeado intentando recuperarse de una mala apuesta. “Perdí una apuesta fuerte y cometí el error de querer recuperarlo de inmediato. Le metí el doble a otro partido que ni conocía... también lo perdí”, recordó. Tras esa experiencia, aseguró que aprendió a manejar límites más estrictos. “Dinero que entra a la app es dinero que doy por perdido desde antes”, dijo. Rodríguez explicó que otro aspecto poco conocido es que las ganancias derivadas de apuestas y juegos también pueden generar obligaciones fiscales. “Las casas de apuestas no te dicen eso porque quieren hacerlo todavía más atractivo”, señaló.

El consultor indicó que los premios obtenidos mediante apuestas deportivas pueden estar sujetos al pago de impuestos, especialmente cuando se trata de montos elevados o transferencias bancarias que deben ser reportadas ante autoridades fiscales. Además, consideró que existe poca regulación sobre la promoción de apuestas digitales, especialmente en redes sociales y contenidos dirigidos a jóvenes. “Hay mucha publicidad manipuladora. Está diseñada para exacerbar una conducta impulsiva y emocional”, comentó. Aunque reconoció que las tradicionales quinielas entre amigos suelen tener un enfoque más social que económico, advirtió que las plataformas digitales facilitan apostar de manera constante e inmediata. Mauricio, contador y organizador de quinielas entre amigos desde hace más de una década, explicó que en ese tipo de dinámicas normalmente el dinero no representa el principal atractivo. “El dinero se queda entre nosotros. Nadie se va a hacer rico; es más convivencia y ambiente del Mundial”, comentó. Para Rodríguez, la clave está en entender que apostar implica un riesgo económico real y que nunca debe utilizarse dinero destinado a gastos básicos o necesidades familiares. “La diversión deja de ser sana cuando afecta tu calidad de vida, tu estabilidad emocional o la economía familiar”, concluyó.

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