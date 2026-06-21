ARHCOS dona 80 mil pesos al DIF Saltillo para cirugía de corazón infantil

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    ARHCOS dona 80 mil pesos al DIF Saltillo para cirugía de corazón infantil
    Más de 15 equipos participaron en la Copa ARHCOS, organizada con fines de apoyo social y recaudación de fondos. CORTESÍA

Los recursos se recaudaron durante la Copa ARHCOS “Latiendo con Amor”, en la que participaron más de 15 equipos de fútbol

La Asociación de Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS) entregó un donativo de 80 mil pesos al DIF Saltillo, recursos que serán destinados a la cirugía de corazón de un niño saltillense a través del programa ”Latiendo con Amor”.

Los fondos se obtuvieron mediante la Copa ARHCOS “Latiendo con Amor”, torneo en el que participaron más de 15 equipos de fútbol y cuyo objetivo fue recaudar recursos para apoyar esta intervención médica.

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Durante la entrega del donativo, el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, recibieron el cheque simbólico y reconocieron la participación de las empresas y personas que se sumaron a la iniciativa.

Luly López Naranjo destacó que el apoyo permitirá realizar una nueva cirugía dentro del programa “Latiendo con Amor”. Recordó que el año pasado se efectuaron cinco operaciones a niñas y niños con padecimientos cardiacos, gracias a las aportaciones recibidas.

$!El cheque simbólico fue entregado durante la premiación del torneo, cuyos recursos serán destinados al programa “Latiendo con Amor”.
El cheque simbólico fue entregado durante la premiación del torneo, cuyos recursos serán destinados al programa “Latiendo con Amor”. CORTESÍA

Por su parte, Miguel Ángel Muñoz Betancourt, presidente de ARHCOS, reiteró la disposición de la asociación para continuar impulsando actividades que generen beneficios para las niñas, niños y familias de Saltillo.

Durante la premiación también se entregaron los trofeos de la Copa ARHCOS a los equipos Centrient, Daimler Truck y DIF Saltillo, que obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. Asimismo, se reconoció a Diego Leal como campeón goleador y a Mario Castro como el portero más destacado del torneo.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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