ARHCOS dona 80 mil pesos al DIF Saltillo para cirugía de corazón infantil

La Asociación de Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS) entregó un donativo de 80 mil pesos al DIF Saltillo, recursos que serán destinados a la cirugía de corazón de un niño saltillense a través del programa ”Latiendo con Amor”. Los fondos se obtuvieron mediante la Copa ARHCOS “Latiendo con Amor”, torneo en el que participaron más de 15 equipos de fútbol y cuyo objetivo fue recaudar recursos para apoyar esta intervención médica.

Durante la entrega del donativo, el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, recibieron el cheque simbólico y reconocieron la participación de las empresas y personas que se sumaron a la iniciativa. Luly López Naranjo destacó que el apoyo permitirá realizar una nueva cirugía dentro del programa “Latiendo con Amor”. Recordó que el año pasado se efectuaron cinco operaciones a niñas y niños con padecimientos cardiacos, gracias a las aportaciones recibidas.

Por su parte, Miguel Ángel Muñoz Betancourt, presidente de ARHCOS, reiteró la disposición de la asociación para continuar impulsando actividades que generen beneficios para las niñas, niños y familias de Saltillo. Durante la premiación también se entregaron los trofeos de la Copa ARHCOS a los equipos Centrient, Daimler Truck y DIF Saltillo, que obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. Asimismo, se reconoció a Diego Leal como campeón goleador y a Mario Castro como el portero más destacado del torneo.

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