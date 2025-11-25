Coahuila no usará boletas con foto en las elecciones del 2026, a pesar de la aprobación de la SCJN

Coahuila
/ 25 noviembre 2025
    Coahuila no usará boletas con foto en las elecciones del 2026, a pesar de la aprobación de la SCJN
    Coahuila no implementará esta medida en los comicios de 2026, ya que la reforma local que la habilita está programada para aplicarse hasta las elecciones del año 2027 y 2029. FOTO: CUARTOSCURO

La inclusión de imágenes se aplicará en las elecciones para alcaldes del 2027 y para gubernatura, en 2029

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que las fotografías de los candidatos aparezcan en las boletas electorales, aunque en Coahuila no se implementará esta medida para los comicios de 2026 debido a los tiempos, aunque la reforma local que habilitaría la inclusión de imágenes está prevista para aplicarse para las elecciones para alcaldse del 2027 y para la gubernatura, en 2029.

La SCJN avaló, por primera vez, que los aspirantes a cargos de elección popular figuren con su imagen en las boletas, una determinación que generó diversas reacciones. Según Giovanni Figueroa, autor del proyecto, esta medida busca que los electores que votan por una persona y no por un partido tengan una herramienta de identificación más clara, democratizando el voto.

La reforma fue impulsada por Morena, Movimiento Ciudadano y El Partido del Trabajo, bajo el argumento de que la fotografía promueve la equidad y evita la indebida influencia en los votantes.

Aun así, la medida ha generado debate. Lenia Batres, por ejemplo, destacó que el 10 por ciento de los ciudadanos deciden su voto el día de la elección, lo que hace que la mayoría de los electores no elijan por la foto del candidato. Esto sugiere que la inclusión de imágenes puede no tener un impacto decisivo en el resultado final.

La SCJN también determinó que el sistema electoral no puede sustituir una plataforma electoral tradicional por la simple fotografía. Esta aclaración es crucial para evitar que la imagen se convierta en el único criterio de votación, como indicó Figueroa, quien enfatizó que la cara no es un sustituto de la información política.

(Con información de Reforma)

