Alianza de Medios Mx fortalece su liderazgo con la llegada de Carlos Arredondo a la presidencia

La Alianza de Medios Mx anunció el nombramiento de Carlos Arredondo Sibaja, directivo del periódico VANGUARDIA de Saltillo, Coahuila, como su nuevo presidente, en un movimiento que busca fortalecer la presencia e influencia de la asociación en los estados del país. La designación marca una nueva etapa para el organismo, que ha apostado por consolidar su crecimiento y profundizar su impacto en la defensa del periodismo.

Con más de tres décadas de trayectoria en medios impresos y electrónicos, Arredondo asumirá el liderazgo con el objetivo de reforzar los principios fundacionales de la Alianza, poniendo especial énfasis en la protección de las libertades de expresión y prensa, así como en la sostenibilidad de los modelos de negocio que sostienen al gremio. Su llegada ocurre en un contexto de retos crecientes para el ejercicio periodístico en México.

El periodista Carlos Alberto Arredondo Sibaja cuenta con una sólida formación académica y profesional. Es Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad Autónoma de Coahuila y Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Además, posee una maestría en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana y estudios concluidos de maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC.

A lo largo de su carrera, Arredondo ha incursionado en el servicio público, la academia y el periodismo, lo que le ha permitido desarrollar una visión integral del ecosistema mediático. Actualmente funge como Coordinador de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila, responsabilidad que combina con su actividad dentro de VANGUARDIA.

‘UN PRIVILEGIO Y UNA RESPONSABILIDAD MUY IMPORTANTES’

En un mensaje dirigido al gremio, Arredondo señaló que encabezar las tareas de la Alianza representa “un privilegio y una responsabilidad muy importantes”. Reconoció el trabajo de Martha Ramos y Andrea Miranda, quienes —dijo— colocaron cimientos firmes para construir “un sólido edificio que sirva para la defensa del periodismo como elemento relevante de la vida democrática del país”. Su propósito, afirmó, será contribuir a que el ejercicio periodístico mantenga su papel central en la vida pública.

El relevo se sustenta en la labor desempeñada por la presidenta saliente, Andrea Miranda, cuyo liderazgo fue clave para el desarrollo institucional de la Alianza. Durante su gestión, se fortaleció la capacitación del gremio y se impulsó la innovación tecnológica entre los medios miembros, un avance que permitió enfrentar los desafíos de un entorno cada vez más digitalizado.

La Alianza de Medios Mx informó que Miranda continuará vinculada a la organización, ahora en una función estratégica que permitirá asegurar la continuidad de los proyectos prioritarios.

Como asociación civil independiente y apartidista, la Alianza de Medios Mx reafirma su compromiso con la defensa de las libertades de expresión y prensa, pilares fundamentales de toda democracia. Su agenda de trabajo incluye el impulso a la colaboración entre medios, el combate a la impunidad en casos de agresiones contra periodistas y el fomento de la sostenibilidad de la industria, además de la promoción de alianzas nacionales e internacionales que fortalezcan el ejercicio informativo en México.