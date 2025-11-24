Alianza de Medios Mx fortalece su liderazgo con la llegada de Carlos Arredondo a la presidencia

Noticias
/ 24 noviembre 2025
    Alianza de Medios Mx fortalece su liderazgo con la llegada de Carlos Arredondo a la presidencia
    Carlos Arredondo fue designado presidente de la Alianza de Medios Mx para fortalecer la defensa del periodismo en México. FOTO: CORTESÍA

El nombramiento de Arredondo Sibaja busca fortalecer la sostenibilidad del periodismo y dar continuidad al trabajo impulsado por la ex presidenta Andrea Miranda

La Alianza de Medios Mx anunció el nombramiento de Carlos Arredondo Sibaja, directivo del periódico VANGUARDIA de Saltillo, Coahuila, como su nuevo presidente, en un movimiento que busca fortalecer la presencia e influencia de la asociación en los estados del país. La designación marca una nueva etapa para el organismo, que ha apostado por consolidar su crecimiento y profundizar su impacto en la defensa del periodismo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El periodismo no es un adversario del poder, es un aliado de la democracia’, afirma presidente de República Dominicana ante la SIP

Con más de tres décadas de trayectoria en medios impresos y electrónicos, Arredondo asumirá el liderazgo con el objetivo de reforzar los principios fundacionales de la Alianza, poniendo especial énfasis en la protección de las libertades de expresión y prensa, así como en la sostenibilidad de los modelos de negocio que sostienen al gremio. Su llegada ocurre en un contexto de retos crecientes para el ejercicio periodístico en México.

El periodista Carlos Alberto Arredondo Sibaja cuenta con una sólida formación académica y profesional. Es Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad Autónoma de Coahuila y Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Además, posee una maestría en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana y estudios concluidos de maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC.

A lo largo de su carrera, Arredondo ha incursionado en el servicio público, la academia y el periodismo, lo que le ha permitido desarrollar una visión integral del ecosistema mediático. Actualmente funge como Coordinador de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila, responsabilidad que combina con su actividad dentro de VANGUARDIA.

‘UN PRIVILEGIO Y UNA RESPONSABILIDAD MUY IMPORTANTES’

En un mensaje dirigido al gremio, Arredondo señaló que encabezar las tareas de la Alianza representa “un privilegio y una responsabilidad muy importantes”. Reconoció el trabajo de Martha Ramos y Andrea Miranda, quienes —dijo— colocaron cimientos firmes para construir “un sólido edificio que sirva para la defensa del periodismo como elemento relevante de la vida democrática del país”. Su propósito, afirmó, será contribuir a que el ejercicio periodístico mantenga su papel central en la vida pública.

El relevo se sustenta en la labor desempeñada por la presidenta saliente, Andrea Miranda, cuyo liderazgo fue clave para el desarrollo institucional de la Alianza. Durante su gestión, se fortaleció la capacitación del gremio y se impulsó la innovación tecnológica entre los medios miembros, un avance que permitió enfrentar los desafíos de un entorno cada vez más digitalizado.

La Alianza de Medios Mx informó que Miranda continuará vinculada a la organización, ahora en una función estratégica que permitirá asegurar la continuidad de los proyectos prioritarios.

Como asociación civil independiente y apartidista, la Alianza de Medios Mx reafirma su compromiso con la defensa de las libertades de expresión y prensa, pilares fundamentales de toda democracia. Su agenda de trabajo incluye el impulso a la colaboración entre medios, el combate a la impunidad en casos de agresiones contra periodistas y el fomento de la sostenibilidad de la industria, además de la promoción de alianzas nacionales e internacionales que fortalezcan el ejercicio informativo en México.

Temas


Periodismo
NOMBRAMIENTOS

Localizaciones


Coahuila
México

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Transportistas realizan un bloqueo en la carretera Toluca-México, como parte de la movilización nacional en demanda de seguridad en todas las carreteras del país, piden un alto a los asaltos de los que son víctimas de manera constante, así como apoyo a los agricultores para un pago justo de su producto.

Transportistas desmienten diálogo con Segob y mantienen bloqueos: ‘No hay diálogo real, solo fotos y promesas’
Durante un operativo en Uruapan, Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la aprehensión de Jaciel Antonio ‘N’.

Detienen a Jaciel Antonio ‘N’ en Uruapan; reclutó a dos implicados en homicidio de Manzo
El monitoreo seguirá en todo el país para garantizar que los compromisos se cumplan.

Canasta básica baja a 844 pesos; Profeco presume avance del Pacic
Sheinbaum reconoció que la relación bilateral es tensa desde que Perú decidió suspender vínculos diplomáticos con México.

México alerta a Perú: intervenir la embajada sería una violación grave a la ley internacional
Protección Civil de Nuevo León informó que, pese al paro nacional de transportistas, todas las carreteras que conectan con el estado operan con normalidad y sin bloqueos, salvo afectaciones por un accidente en la Carretera Nacional.

A pesar de paro nacional carreteras de Nuevo León operan con normalidad
Autoridades de Querétaro alertan sobre fraudes conocidos como “depósitos fantasma”, en los que delincuentes usan comprobantes falsos para simular transferencias y engañar a comerciantes y consumidores en todo el país.

Transferencias fantasma: Alerta por depósitos enviados desde Estados Unidos
La Liga MX oficializó las fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025, con ajustes derivados de recomendaciones de seguridad en la Ciudad de México.

¡Horarios confirmados!: Así se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga MX
Advertencia. Fátima Bosch continúa con sus primeras actividades como Miss Universo mientras crece la controversia en torno a su coronación.

¡Toca soportar! Dueño de Miss Universo anuncia acciones legales contra medios