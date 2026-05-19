Coahuila, noveno estado con más visitantes a museos en México

Del 2024 al 2025, el número de visitantes a museos de Coahuila se redujo en un 11 por ciento de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Un informe publicado este lunes mostró que el año pasado se registró un total de un millón 062 mil 565 personas que visitaron los museos de la entidad, contrastando con el millón 191 mil 145 visitantes que se registraron en 2024.

Del 2024 al 2025, el número de visitantes a museos de Coahuila se redujo en un 11 por ciento de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Un informe publicado este lunes mostró que el año pasado se registró un total de un millón 062 mil 565 personas que visitaron los museos de la entidad, contrastando con el millón 191 mil 145 visitantes que se registraron en 2024.

Además del número total de visitantes, la entidad también redujo ligeramente su porcentaje de afluencia respecto al total nacional. En 2024 fue de 2.31 por ciento por 2.04 por ciento en 2025. En ese sentido, Coahuila pasó de ocupar el lugar siete al lugar nueve en aquellos que reciben una mayor cantidad de visitantes con los mismos 60 museos. En 2025, entidades con menor cantidad de museos tuvieron mayor afluencia como fue el caso de Oaxaca y Chiapas con 35 y 32 museos y aportaron 2.05 y 2.21 por ciento del total de visitantes respectivamente. La lista la volvió a liderar la Ciudad de México con 166 museos y 25.8 millones de asistentes, seguido de Nuevo León con 47 recintos y 4.7 millones de paseantes, Guanajuato con 60 museos y 2.4 millones de visitantes. Guanajuato y Puebla cuentan con la misma cantidad de museos que Coahuila y cada uno tuvo cerca de un millón de visitantes más que la entidad norestense. MUDE APORTA UNO DE CADA TRES De acuerdo a información proporcionada por el Museo del Desierto (Mude) a VANGUARDIA, el año pasado recibió 336 mil 052 visitantes, por lo que aportó prácticamente uno de cada tres turistas de la entidad. En el caso del Museo de las Aves de México (Musave), el año pasado recibió cerca de 65 mil visitantes, por lo que aportó el 6.1 por ciento del total de la entidad.

Además del número total de visitantes, la entidad también redujo ligeramente su porcentaje de afluencia respecto al total nacional. En 2024 fue de 2.31 por ciento por 2.04 por ciento en 2025. En ese sentido, Coahuila pasó de ocupar el lugar siete al lugar nueve en aquellos que reciben una mayor cantidad de visitantes con los mismos 60 museos. En 2025, entidades con menor cantidad de museos tuvieron mayor afluencia como fue el caso de Oaxaca y Chiapas con 35 y 32 museos y aportaron 2.05 y 2.21 por ciento del total de visitantes respectivamente. La lista la volvió a liderar la Ciudad de México con 166 museos y 25.8 millones de asistentes, seguido de Nuevo León con 47 recintos y 4.7 millones de paseantes, Guanajuato con 60 museos y 2.4 millones de visitantes. Guanajuato y Puebla cuentan con la misma cantidad de museos que Coahuila y cada uno tuvo cerca de un millón de visitantes más que la entidad norestense. MUDE APORTA UNO DE CADA TRES De acuerdo a información proporcionada por el Museo del Desierto (Mude) a VANGUARDIA, el año pasado recibió 336 mil 052 visitantes, por lo que aportó prácticamente uno de cada tres turistas de la entidad. En el caso del Museo de las Aves de México (Musave), el año pasado recibió cerca de 65 mil visitantes, por lo que aportó el 6.1 por ciento del total de la entidad.

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