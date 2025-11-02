Coahuila: número de patrones formales se reduce 2.2%; incertidumbre y aranceles, las causas

El número de patrones registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se redujo en 2.2 por ciento en septiembre del 2025 respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con datos públicos del IMSS, en el mes pasado hubo 34 mil 941 patrones en la entidad, mientras que en septiembre hubo 35 mil 717.

Durante 2023 se registraron 35,850 patrones; en 2022, 35,742; y en 2021, 35,420. Desde 1997, año del dato más antiguo disponible, el mayor número de patrones se alcanzó en junio de 2024, con 36,000 registros. A partir de esa fecha, la tendencia ha sido a la baja.

La reducción en el número de patrones en Coahuila coincide con una tendencia nacional. Respecto a septiembre del 2024, todas las entidades federativas a excepción de Oaxaca e Hidalgo tuvieron un menor cantidad de patrones.

Las caídas más pronunciadas se dieron en Tamaulipas (5.96%), Sinaloa (5.70%), Baja California (5.72%), Sonora (5.02%) y Veracruz Sur (4.38%). A nivel nacional, la disminución fue de 25,318 patrones, equivalente a 2.43% del total.

INCERTIDUMBRE Y ARANCELES

El economista José María González, docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó que la reducción se debe principalmente a la incertidumbre en las inversiones y los aranceles impuestos por Estados Unidos.

El docente de la UAdeC expuso que si bien el costo laboral influye en la reducción patronal, no es el principal factor determinante.

“Los costos laborales sí se han incrementado, pero no se ve que sean la principal causa de reducción de patrones. Por lo general los patrones que se caen son los proveedores de grandes empresas y medianas empresas. Influye la incertidumbre generada por la relación con Estados Unidos y la renegociación con el T-MEC”, apuntó.

González indicó que el costo laboral con el aumento de vacaciones y del salario mínimo ha ido en incremento desde el 2019, lo cual no impactó en la reducción de patrones. A su vez descartó que la reforma judicial influyera en el decremento.

A su vez expuso que se sigue contratando a personal con el salario mínimo que actualmente representa cerca del doble que en 2018, factor que explica la poca influencia de los costos laborales en la reducción patronal.