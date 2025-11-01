Saltillo: Refuerzan seguridad con tecnología y participación ciudadana de 123 mil

La estrategia de seguridad en Saltillo avanza con un enfoque de ciudadanización y uso de tecnología, lo que ha permitido fortalecer la prevención y la atención oportuna de incidentes en todos los sectores del municipio.

El alcalde Javier Díaz González destacó que actualmente más de 123 mil ciudadanos participan activamente en 589 grupos de WhatsApp coordinados por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que convierte a Saltillo en un modelo nacional de colaboración entre sociedad y autoridad.

“En Saltillo no se baja la guardia en seguridad y, por el contrario, se fortalece la ciudadanización, porque esta es una fórmula de trabajo que ha dado resultados y ubica a Saltillo como la capital más segura del país”, afirmó el Edil.

Díaz González informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la inversión global en materia de seguridad durante el presente año asciende a mil millones de pesos, recursos destinados a equipamiento, tecnología y programas de contacto directo con la población.