Saltillo: Refuerzan seguridad con tecnología y participación ciudadana de 123 mil
El alcalde Javier Díaz González afirma que esta fórmula ha posicionado a la ciudad como la capital más segura del país
La estrategia de seguridad en Saltillo avanza con un enfoque de ciudadanización y uso de tecnología, lo que ha permitido fortalecer la prevención y la atención oportuna de incidentes en todos los sectores del municipio.
El alcalde Javier Díaz González destacó que actualmente más de 123 mil ciudadanos participan activamente en 589 grupos de WhatsApp coordinados por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que convierte a Saltillo en un modelo nacional de colaboración entre sociedad y autoridad.
TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo impulsa la cooperación internacional desde Texas y entrega reconocimiento a Harrison Barnes
“En Saltillo no se baja la guardia en seguridad y, por el contrario, se fortalece la ciudadanización, porque esta es una fórmula de trabajo que ha dado resultados y ubica a Saltillo como la capital más segura del país”, afirmó el Edil.
Díaz González informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la inversión global en materia de seguridad durante el presente año asciende a mil millones de pesos, recursos destinados a equipamiento, tecnología y programas de contacto directo con la población.
Como parte de este modelo, el municipio ha incorporado herramientas innovadoras como el Chat Bot con inteligencia artificial, implementado el 30 de junio, mediante el cual se han atendido 4 mil 489 reportes relacionados con faltas administrativas, vehículos mal estacionados, maltrato animal y rondines de vigilancia.
Asimismo, se puso en marcha el 800 VIOLETA (800-846-53-82), línea creada el 9 de octubre para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Desde su inicio, ha recibido 121 reportes, de los cuales 9 derivaron en detenciones, 17 en traslados al Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres y 6 a instituciones médicas para la activación de la Norma 046.
El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que además de las acciones tecnológicas, se impulsa la formación de Comités Ciudadanos de Seguridad y la participación de estudiantes y docentes. En lo que va del año, se han visitado 15 preparatorias y universidades, sumando más de mil 200 nuevos integrantes a los grupos de comunicación directa con las autoridades.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo impulsa la activación física con 40 promotores deportivos
“Este trabajo conjunto fortalece la prevención, mejora la reacción ante emergencias y consolida la confianza entre sociedad y gobierno”, subrayó Garza Félix.
Con estas acciones, Saltillo reafirma su compromiso de mantener una ciudad segura, cercana y moderna, donde la ciudadanía es el eje central de la seguridad pública.