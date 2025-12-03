Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos

Coahuila
/ 3 diciembre 2025
    Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
    Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano. FOTO: UNSPLASH

La AMPIP destacó que la frontera norte sigue siendo el principal imán para inversiones por su cercanía y vinculación productiva con Estados Unidos

Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), en un contexto donde la frontera norte concentra la mayor demanda de estos desarrollos y el Bajío se consolida como la segunda región más dinámica de México. Así lo señaló Claudia Esteves Cano, directora de la asociación, al analizar la configuración actual del mapa industrial.

LA FRONTERA, UN IMÁN PARA LA INDUSTRIA

Esteves Cano explicó que los estados del norte han fortalecido su papel como polo de atracción debido a su estrecha vinculación con el mercado estadounidense, lo que ha impulsado la relocalización de empresas y la instalación de nuevas plantas en sectores como autopartes, logística, electrónica y manufactura avanzada. Esta integración productiva, afirmó, ha sido clave para forjar los principales corredores industriales del país.

$!Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos

EL BAJÍO, SEGUNDO MOTOR INDUSTRIAL

La directora de la AMPIP reconoció que, aunque la frontera sigue dominando la demanda, el crecimiento de industrias como la automotriz, la aeroespacial y la alimentaria detonó la expansión acelerada de parques industriales en los estados del Bajío, que hoy conforman el segundo gran polo de desarrollo.

LOS NÚMEROS DEL MAPA INDUSTRIAL

Al corte de junio de 2025, la AMPIP tiene identificados 477 parques industriales en operación. La distribución por entidad muestra el peso de cada región:

Nuevo León: 18%

Baja California: 16%

Estado de México: 12.4%

Chihuahua: 9.7%

Guanajuato: 8.2%

Jalisco: 6.5%

Querétaro: 5.5%

Coahuila: 4.6% (octavo lugar nacional)

Tamaulipas: 4.4%

Ciudad de México: 3.1%

Además, la AMPIP contabiliza 103 parques industriales en construcción en 17 estados, principalmente en el norte y el Bajío. La asociación suma 151 miembros con presencia en los 477 parques en operación.

UN SECTOR EN PLENO CRECIMIENTO

Con la demanda favorecida por el nearshoring, Esteves Cano destacó que México atraviesa un momento crucial para fortalecer su infraestructura industrial, y Coahuila continúa consolidándose como un actor relevante dentro de esta transformación gracias a su vocación manufacturera, ubicación estratégica y dinamismo económico.

FINSA ANUNCIA NUEVO PARQUE INDUSTRIAL

FINSA desarrollará un nuevo parque industrial de 100 hectáreas en la zona de Derramadero, en Saltillo, donde prevé concluir este mismo mes los trámites y permisos necesarios para iniciar las obras de terracería. La empresa tiene como meta levantar su primer edificio —un espacio de inventario de 20 mil metros cuadrados— para el verano de 2026. Ángel Zúñiga, director de Nuevos Negocios en la Zona Noreste, detalló a VANGUARDIA en días pasados que este será el segundo parque FINSA en Coahuila y se ubicará casi frente al complejo de Stellantis, lo que refuerza la confianza de la firma en ese corredor industrial.

Zúñiga recordó que el parque industrial FINSA en Ramos Arizpe, cercano al complejo de General Motors, se encuentra actualmente al 100% de su capacidad, con 25 empresas instaladas y alrededor de 900 trabajadores. Señaló que el último edificio construido ahí data de hace tres años, lo que evidencia la demanda por nuevos espacios industriales en la región y respalda la decisión de apostar por un nuevo desarrollo en Derramadero.

(Con información de El Economista/AMPIP/Rebeca Ramírez)

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

