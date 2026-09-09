Coahuila ofrece testamentos a menor costo durante septiembre

En Coahuila , la campaña “Septiembre, Mes del Testamento” contempla tarifas preferenciales durante todo el mes para quienes deseen formalizar su última voluntad ante notario público.

Septiembre es el mes en que se promueve la elaboración del testamento como una medida para dejar definida la distribución de los bienes y evitar conflictos familiares después del fallecimiento.

La estrategia es impulsada por el Gobierno del Estado, a través de acciones como “Mejora Coahuila” y “Coahuila pa’ delante”, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Notarías y el Colegio de Notarios Públicos de Coahuila.

TRÁMITE CON TARIFAS PREFERENCIALES

El beneficio aplica para testamentos que contemplen un bien y un heredero universal. Para el público en general, el trámite tendrá un costo de 2 mil pesos durante septiembre.

En el caso de las personas que cuentan con la tarjeta “La mera mera”, la tarifa será de mil 500 pesos, al aplicar un descuento adicional.

La campaña también contempla la realización gratuita del trámite para determinados sectores, entre ellos bomberos, integrantes de las Fuerzas Armadas y elementos de corporaciones policiacas, así como personas que cuentan con el Certificado de Mejora Coahuila.

BUSCAN EVITAR TRÁMITES INTESTAMENTARIOS

La importancia de contar con un testamento radica en que, cuando una persona fallece sin haberlo otorgado, sus herederos deben recurrir a un procedimiento intestamentario para determinar la distribución de los bienes.

Estos procesos pueden implicar mayores tiempos y gastos, además de generar diferencias entre los integrantes de una familia.

Con un documento formalizado ante notario, la persona establece previamente quiénes recibirán sus bienes, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Durante septiembre, quienes deseen recibir orientación pueden comunicarse al número 844 432 4614 o acudir directamente a una oficina notarial para conocer el procedimiento y las condiciones de la campaña.