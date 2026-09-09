Periodista denuncia presunta amenaza del senador coahuilense Luis Fernando Salazar

El senador de Morena, Luis Fernando Salazar, respondió al periodista Enrique Acevedo, de N+, luego de la difusión de una investigación relacionada con la senadora con licencia de Baja California, Julieta Ramírez, en la que se señalan presuntos acuerdos con autoridades de Estados Unidos para entregar información. A través de la plataforma X, Salazar cuestionó al periodista y escribió: “Que locura y que vergüenza, la exhibición del chayote plus al Máximo @Enrique_Acevedo vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería de dar”.

La expresión “vamos a ir tras de ti” fue señalada como una posible amenaza contra el periodista, en el contexto de la confrontación generada por la información difundida en el noticiero que conduce Acevedo. La investigación presentada por N+ involucró a Julieta Ramírez, quien exigió que se mostrara el documento en el que supuestamente se sustentaban los señalamientos. Luego de que el material fue presentado durante la emisión de este martes, la senadora con licencia respondió también mediante X.

“El gran documento de @nmas Ni a chat GPT llegan... Lo hicieron en PAINT”, escribió Ramírez, al cuestionar el contenido presentado.

Los comentarios del Senador fueron retomados por el periodista, quien acusó presuntas amenazas. “Los periodistas en México reciben amenazas desde el mundo criminal, los intereses económicos corruptos y otros poderes fácticos. Pero hoy la amenaza llegó desde el Senado, el corazón del estado mexicano”, compartió en sus redes sociales. Posteriormente, Salazar justificó sus declaraciones contra Acevedo y sostuvo que su reacción ocurrió “en defensa de la dignidad y contra el hostigamiento sistemático hacia la senadora Julieta Ramírez”.

“Las acusaciones falsas no deben ser confundidas con el ejercicio periodístico”, afirmó el legislador morenista. “Mi respeto a la libertad de expresión y el periodismo. El debate público debe basarse en la verdad y no en la difamación. Considero que las acciones legales por daño moral son necesarias y justificadas. Doy por concluido el tema para seguir concentrado en mi trabajo legislativo”, añadió el legislador.