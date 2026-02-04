Coahuila: PAN debe concentrarse en fortalecerse, pide Gerardo Aguado

Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Coahuila: PAN debe concentrarse en fortalecerse, pide Gerardo Aguado
    Gerardo Aguado señaló que corresponderá a los comités estatal y nacional del Partido Acción Nacional definir la estrategia y la selección de candidaturas rumbo a la renovación del Congreso de Coahuila. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

El legislador consideró que los partidos deben tener una agenda cada vez más cercana con los distintos sectores de la población de manera permanente todo el año

Luego de que el Partido Acción Nacional anunció que competirá sin alianza en el próximo proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado de Coahuila, el diputado local Gerardo Aguado, señaló que el partido debe enfocarse en el proceso inmediato y en la construcción de una agenda que le permita fortalecerse.

Cuestionado sobre una posible preocupación por el electorado y el riesgo de perder el registro, el legislador afirmó que más allá de especular sobre escenarios futuros, Acción Nacional debe concentrarse en generar una agenda de trabajo que le permita tener una relación constante con la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: 10 de febrero, fecha límite para solicitar voto anticipado en Coahuila; también podrán votar más de dos mil personas en los penales

“Me parece que es un error de los partidos políticos en lo general, para no especificar el tema de Acción Nacional, sería un error solamente trabajar de cara a un proceso electoral. No te alcanza simple y sencillamente el tiempo”, mencionó.

Ante ello, consideró que la política está sujeta a coyunturas cambiantes y que no es viable basar proyecciones en resultados pasados. Señaló que lo prioritario es que los partidos se preparen para enfrentar el proceso en curso, independientemente de las circunstancias.

Señaló que la construcción de las agendas partidistas debe basarse en el contacto diario y permanente con distintos sectores de la población, como cámaras empresariales e industriales, colectivos, asociaciones y habitantes en las colonias, barrios y ejidos.

En cuanto al proceso en puerta, explicó que le corresponderá al Comité Ejecutivo Estatal, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional, definir las rutas de trabajo, incluyendo la selección de candidaturas en los 16 distritos y la estrategia de campaña.

Finalmente, el diputado aseguró que de manera personal busca continuar con su labor legislativa y contribuir al trabajo conjunto entre partidos y sociedad para mantener a Coahuila como un referente en materia de seguridad, inversión, salud, educación y calidad de vida.

