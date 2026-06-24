Coahuila perfila el aprovechamiento del gas natural como vía para el desarrollo

El mandatario señaló que ha sostenido reuniones con expertos de Texas para conocer la experiencia de esa región y evaluar las condiciones que permitan impulsar esta actividad en el estado con un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas adelantó que la próxima semana recibirá formalmente el reporte técnico elaborado por especialistas sobre la viabilidad de la explotación de gas convencional y no convencional mediante el método de fracturación hidráulica o fracking en Coahuila .

”Estaremos dando el reporte de los expertos en este tema del gas no convencional. He estado platicando con expertos de Texas y la realidad es que hay todas las condiciones para que pueda ser una palanca de desarrollo cuidando el medio ambiente”, explicó.

PONEN A TEXAS COMO REFERENTE

Frente a los cuestionamientos de grupos ambientalistas, Jiménez Salinas afirmó que el sur de Texas es un ejemplo de cómo la actividad energética puede convivir con otras actividades económicas y con comunidades asentadas en la región.

”Si esto fuera catastrófico para el medio ambiente, pues no habría ninguna comunidad en el sur de Texas, no hubiera ni un solo rancho con ganado en el sur de Texas, no habría ni un solo lugar habitable; el río estaría contaminado por esa situación”, expresó.

Agregó que la cercanía geográfica con esa zona permite analizar las prácticas implementadas y valorar su impacto antes de tomar decisiones. “Hay que ver qué es lo que funcionó, cómo lo hicieron, cuál es el impacto e ir avanzando con equilibrio donde se genere desarrollo, economía, empleo y cuidemos el medio ambiente”, señaló.