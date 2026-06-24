Coahuila perfila el aprovechamiento del gas natural como vía para el desarrollo

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    Coahuila perfila el aprovechamiento del gas natural como vía para el desarrollo
    El Gobierno de Coahuila recibirá la próxima semana un reporte técnico sobre la viabilidad de explotar gas convencional y no convencional mediante fracturación hidráulica. ESPECIAL

Manolo Jiménez aseguró que la explotación de gas no convencional podría convertirse en una palanca de desarrollo económico con controles ambientales

El gobernador Manolo Jiménez Salinas adelantó que la próxima semana recibirá formalmente el reporte técnico elaborado por especialistas sobre la viabilidad de la explotación de gas convencional y no convencional mediante el método de fracturación hidráulica o fracking en Coahuila.

El mandatario señaló que ha sostenido reuniones con expertos de Texas para conocer la experiencia de esa región y evaluar las condiciones que permitan impulsar esta actividad en el estado con un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.

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”Estaremos dando el reporte de los expertos en este tema del gas no convencional. He estado platicando con expertos de Texas y la realidad es que hay todas las condiciones para que pueda ser una palanca de desarrollo cuidando el medio ambiente”, explicó.

PONEN A TEXAS COMO REFERENTE

Frente a los cuestionamientos de grupos ambientalistas, Jiménez Salinas afirmó que el sur de Texas es un ejemplo de cómo la actividad energética puede convivir con otras actividades económicas y con comunidades asentadas en la región.

”Si esto fuera catastrófico para el medio ambiente, pues no habría ninguna comunidad en el sur de Texas, no hubiera ni un solo rancho con ganado en el sur de Texas, no habría ni un solo lugar habitable; el río estaría contaminado por esa situación”, expresó.

Agregó que la cercanía geográfica con esa zona permite analizar las prácticas implementadas y valorar su impacto antes de tomar decisiones. “Hay que ver qué es lo que funcionó, cómo lo hicieron, cuál es el impacto e ir avanzando con equilibrio donde se genere desarrollo, economía, empleo y cuidemos el medio ambiente”, señaló.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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