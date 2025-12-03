Coahuila: Piedras Negras y Bar Oklahoma tienen plazo para pagar multa por maltrato animal

La Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (Propaec) informó que tanto el Municipio de Piedras Negras como el Bar Oklahoma tienen un plazo de 15 días hábiles desde su notificación de pago por la multa por maltrato animal.

La titular de la dependencia Claudia Elvira Rodriguez Márquez, informó este miércoles que ambas entidades fueron sancionadas con un millón 300 mil pesos, equivalente a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

“Ya está entregada la sanción al Municipio de Piedras Negras, que fue ahora los últimos de noviembre que se entregó. Ellos por ley tienen 15 días hábiles para hacer el pago de la sanción. Si lo vemos bien, 15 días hábiles pues son tres semanas. Ellos tienen la fecha límite para hacer el pago del monto de la sanción o ellos también tienen el derecho de hacer alguna, algún procedimiento de ampararse”, dijo Rodriguez Márquez.

Agregó que las sanciones internas que tomen tanto el bar como el municipio no son competencia de la Propaec, misma que se limita a la sanción económica.

También comentó que la Procuraduría se ha fortalecido luego de que antes tenía un inspector con sede en la Región Sureste y actualmente cuenta con cinco, uno por cada región económica de la entidad.

“Ya tenemos inspectores en las cinco regiones de nuestro estado. En cuestión de las sanciones, checar los montos porque yo creo que no podemos sancionar con dos o tres pesos, yo creo que les tiene también que pegar ya tanto a las empresas para que tengan el cumplimiento que tienen que tener con la Secretaría de Medio Ambiente y también a las personas que se les hace un procedimiento por algún maltrato a los seres sintientes, también para que los mismos ciudadanos piensen dos veces y respeten un poquito más ya sea los cumplimientos que se deben de tener ante la Secretaría de Medio Ambiente”, dijo.

Fue a finales del mes de septiembre cuando en redes sociales circuló un video en el que se observa a un caballo al interior del Bar Oklahoma en Saltillo.

En las imágenes se aprecia que el animal se encuentra en un lugar cerrado, con música a volumen alto y luces parpadeantes, además de que se le ofrecen bebidas alcohólicas en repetidas ocasiones.

A principios de octubre de este año, un video que circuló en redes sociales mostró a empleados del municipio de Piedras Negras tirando cuerpos de decenas de perros en el relleno sanitario.

Sumado a la sanción económica para el municipio, a principios de noviembre se informó que la Contraloría Municipal sancionó a dos funcionarios y dos empleados del Ayuntamiento por su participación en el caso.