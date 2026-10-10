Coahuila: Plantea exrector de la UAdeC revisar el futuro de las Infotecas ante el avance tecnológico

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    Coahuila: Plantea exrector de la UAdeC revisar el futuro de las Infotecas ante el avance tecnológico
    Las Infotecas universitarias enfrentan el reto de adaptar sus espacios y servicios a las nuevas tecnologías y las necesidades de la comunidad estudiantil. ARCHIVO

Alejandro Dávila Flores propuso analizar la adaptación de las bibliotecas de la máxima casa de estudios a los cambios tecnológicos, ante las limitaciones presupuestales

El exrector y profesor emérito de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Alejandro Dávila Flores, planteó la necesidad de revisar el rumbo de las Infotecas universitarias frente a los cambios tecnológicos y las limitaciones presupuestales de las instituciones de educación superior.

Esto ocurre luego de que la Universidad diera a conocer el replanteamiento de la vocación de las Infotecas. El rector Octavio Pimentel Martínez explicó que buscan convertir estos espacios en centros estudiantiles orientados al desarrollo de diversas habilidades, además de incorporar servicios de atención a la salud mental para brindar acompañamiento a la comunidad universitaria.

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Ante este escenario, Dávila Flores presentó un análisis sobre los cambios que enfrentan las bibliotecas universitarias en el contexto de la incorporación de nuevas tecnologías, con énfasis en las estrategias de instituciones europeas y norteamericanas, las alternativas para México y Latinoamérica y los mecanismos de financiamiento de los consorcios bibliotecarios.

En él, Dávila explica que las bibliotecas universitarias han ampliado sus funciones con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, el acceso remoto a materiales, la adaptación del espacio físico y la capacitación continua del personal bibliotecario.

Como referencia, aborda las estrategias de universidades de Europa y Norteamérica que han hecho alianzas con empresas tecnológicas y utilizan su información para entrenar chatbots e inteligencias artificiales con datos lingüísticos y culturales.

Además, destaca que universidades como Oxford y Harvard han incorporado herramientas de inteligencia artificial para facilitar las búsquedas académicas, sintetizar y traducir información científica, así como automatizar la catalogación de colecciones digitales.

Con ello, señaló, se puede liberar tiempo del personal bibliotecario para atender consultas especializadas. Asimismo, refiere la importancia de establecer medidas de transparencia, protección de datos y ciberseguridad, además de adaptar los espacios físicos para el aprendizaje práctico mediante laboratorios, áreas de creación tecnológica y talleres orientados al desarrollo de habilidades profesionales.

Para las universidades de México y Latinoamérica, el análisis plantea fortalecer los repositorios institucionales de acceso abierto y la cooperación entre instituciones para compartir catálogos, publicaciones científicas y recursos digitales, con el fin de ampliar el acceso al conocimiento y reducir la dependencia de suscripciones costosas.

$!Dávila Flores propuso fortalecer los repositorios de acceso abierto y los consorcios bibliotecarios para ampliar los recursos disponibles para estudiantes y docentes.
Dávila Flores propuso fortalecer los repositorios de acceso abierto y los consorcios bibliotecarios para ampliar los recursos disponibles para estudiantes y docentes. ARCHIVO

En ese sentido, señala que, cuando el presupuesto no alcanza para cubrir todas las bases de datos especializadas, las bibliotecas pueden recurrir al préstamo interbibliotecario como alternativa para consultar materiales disponibles en otras instituciones.

Asimismo, propone compartir infraestructura informática y catálogos de consulta mutua para optimizar los recursos y ampliar los servicios que se ofrecen a las comunidades universitarias, además de aprovechar los consorcios bibliotecarios para negociar conjuntamente el acceso a publicaciones científicas y optimizar los recursos disponibles.

También propone capacitar a estudiantes, docentes y bibliotecarios en el uso crítico y ético de herramientas de inteligencia artificial, así como en la identificación de información falsa y errores generados por estos sistemas.

En cuanto a los espacios físicos, destaca la importancia de ofrecer conectividad, equipos de cómputo y áreas de estudio accesibles para estudiantes que enfrentan dificultades para acceder a estos recursos fuera de la Universidad.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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