Coahuila: Plantean endurecer penas contra padres por dar motos o transportar niños sin seguridad
Según estadísticas publicadas por VANGUARDIA, la tasa de accidentes por cada mil unidades en motocicletas fue de 7.2, mientras que en automóviles se limitó a 2.1
Ante el creciente número de accidentes viales en los que se ven involucradas motocicletas, la diputada Delia Aurora Hernández Alvarado presentó ante el Congreso de Coahuila una iniciativa para reformar el Código Penal estatal, con el objetivo de sancionar con hasta tres años de prisión a padres, madres o tutores que permitan que menores de edad conduzcan motocicletas sin licencia, o que los transporten sin las medidas mínimas de seguridad.
La propuesta plantea adicionar el artículo 211 Bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, tipificando como omisión de cuidados el permitir, tolerar o facilitar que un menor maneje una motocicleta sin contar con la licencia correspondiente. También contempla penalizar a quienes transporten a niñas, niños o adolescentes sin casco o sin sujeciones adecuadas, así como a quienes lleven en brazos o en portabebés a infantes, una práctica común pero altamente peligrosa.
De acuerdo con datos de la Dirección de Tránsito publicados por VANGUARDIA, Saltillo cuenta con 49 mil 873 motocicletas registradas, lo que representa el 18.3 por ciento del padrón vehicular. En 2023, los motociclistas estuvieron involucrados en 360 de los 942 accidentes viales registrados, es decir, en el 38.2 por ciento del total. La tasa de accidentes por cada mil motocicletas fue de 7.2, más del triple que en el caso de los automóviles, cuya tasa fue de 2.1.
Según la legisladora, este panorama se replica en otros municipios del estado, donde también se ha registrado un incremento de accidentes que involucran a menores de edad conduciendo motocicletas.
El artículo 211 vigente contempla sanciones por omisión de cuidados para quienes tienen bajo su responsabilidad a personas incapaces de valerse por sí mismas. Sin embargo, la diputada subrayó la necesidad de incluir una disposición específica sobre el uso de motocicletas, dada la frecuencia de estos incidentes y la gravedad de sus consecuencias.
La reforma tiene cuatro objetivos principales: Prevenir accidentes viales, disuadir a los adultos responsables de permitir el uso indebido de motocicletas por menores, reforzar la educación vial en el entorno familiar y proteger legalmente a los menores frente a conductas negligentes.
El texto del nuevo artículo establece sanciones de seis meses a tres años de prisión, además de una multa económica para quienes incumplan estas disposiciones. En caso de que un menor sea detenido conduciendo una motocicleta sin licencia, deberá ser canalizado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), con el fin de garantizar su protección y determinar las medidas correspondientes.
La propuesta también incluye, en sus artículos transitorios, que el Poder Ejecutivo estatal implemente campañas de concientización dirigidas a padres y tutores, con el objetivo de informar sobre las obligaciones y sanciones relacionadas con la seguridad de los menores en motocicletas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, donde será analizada y, en su caso, dictaminada.