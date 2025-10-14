Coahuila: Plantean endurecer penas contra padres por dar motos o transportar niños sin seguridad

Ante el creciente número de accidentes viales en los que se ven involucradas motocicletas, la diputada Delia Aurora Hernández Alvarado presentó ante el Congreso de Coahuila una iniciativa para reformar el Código Penal estatal, con el objetivo de sancionar con hasta tres años de prisión a padres, madres o tutores que permitan que menores de edad conduzcan motocicletas sin licencia, o que los transporten sin las medidas mínimas de seguridad.

La propuesta plantea adicionar el artículo 211 Bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, tipificando como omisión de cuidados el permitir, tolerar o facilitar que un menor maneje una motocicleta sin contar con la licencia correspondiente. También contempla penalizar a quienes transporten a niñas, niños o adolescentes sin casco o sin sujeciones adecuadas, así como a quienes lleven en brazos o en portabebés a infantes, una práctica común pero altamente peligrosa.

De acuerdo con datos de la Dirección de Tránsito publicados por VANGUARDIA, Saltillo cuenta con 49 mil 873 motocicletas registradas, lo que representa el 18.3 por ciento del padrón vehicular. En 2023, los motociclistas estuvieron involucrados en 360 de los 942 accidentes viales registrados, es decir, en el 38.2 por ciento del total. La tasa de accidentes por cada mil motocicletas fue de 7.2, más del triple que en el caso de los automóviles, cuya tasa fue de 2.1.