Coahuila, pónte atento: Banamex cancelará deuda a 100 clientes

La promoción coincide con una temporada en la que tradicionalmente aumenta el consumo por vacaciones, eventos deportivos y reuniones familiares, por lo que Banamex busca incentivar compras planeadas y una mejor administración del crédito.

Los usuarios de Coahuila que cuenten con una tarjeta de crédito Banamex podrán participar en la nueva edición de la campaña ”Deuda cancelada”, mediante la cual la institución financiera otorgará a 100 clientes la liquidación de adeudos de hasta 50 mil pesos, como reconocimiento a su preferencia y al uso responsable de sus productos financieros.

En Coahuila, la institución mantiene una red cercana a 30 sucursales, distribuidas en municipios como Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, lo que facilita el acceso de miles de clientes a los servicios financieros y a esta campaña nacional.

COMPRAS Y RAPIDEZ DEFINIRÁN A LOS GANADORES

Para participar, los tarjetahabientes deberán acumular compras por al menos cinco mil pesos con su tarjeta de crédito Banamex entre el 11 de junio y el 20 de julio de 2026.

Además, será indispensable responder correctamente una trivia disponible del 15 al 20 de julio en el portal oficial de la promoción. La selección de los ganadores se realizará mediante una dinámica de habilidad que evaluará tres aspectos: la precisión de las respuestas, el menor tiempo empleado para contestarlas y el monto total de compras realizadas durante la vigencia de la campaña.

Banamex informó que el valor del beneficio dependerá del nivel de consumo registrado por cada participante, de manera que quienes acumulen una mayor facturación podrán acceder a una cancelación de deuda más alta.

En total, 100 clientes serán acreedores al incentivo, que contempla la liquidación de saldos por un monto de hasta 50 mil pesos por persona.

Con esta estrategia, la institución financiera busca fortalecer la relación con sus usuarios, recompensar su preferencia y promover una cultura de consumo responsable mediante el uso adecuado del crédito.

La promoción permanecerá vigente hasta el 20 de julio de 2026, y las bases completas pueden consultarse en el portal oficial de Banamex.