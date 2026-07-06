Coahuila, pónte atento: Banamex cancelará deuda a 100 clientes

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila, pónte atento: Banamex cancelará deuda a 100 clientes
    Clientes de Coahuila podrán participar en la campaña de Banamex para obtener la cancelación de adeudos de hasta 50 mil pesos. CORTESÍA

Campaña otorgará hasta 50 mil pesos a 100 participantes que cumplan requisitos de compra y destaquen en una dinámica de habilidad.

Los usuarios de Coahuila que cuenten con una tarjeta de crédito Banamex podrán participar en la nueva edición de la campaña ”Deuda cancelada”, mediante la cual la institución financiera otorgará a 100 clientes la liquidación de adeudos de hasta 50 mil pesos, como reconocimiento a su preferencia y al uso responsable de sus productos financieros.

La promoción coincide con una temporada en la que tradicionalmente aumenta el consumo por vacaciones, eventos deportivos y reuniones familiares, por lo que Banamex busca incentivar compras planeadas y una mejor administración del crédito.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/mundial-impulsa-derrama-economica-en-monclova-graduaciones-y-torneos-fortalecen-la-economia-carlos-villarreal-KO21947386

En Coahuila, la institución mantiene una red cercana a 30 sucursales, distribuidas en municipios como Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, lo que facilita el acceso de miles de clientes a los servicios financieros y a esta campaña nacional.

COMPRAS Y RAPIDEZ DEFINIRÁN A LOS GANADORES

Para participar, los tarjetahabientes deberán acumular compras por al menos cinco mil pesos con su tarjeta de crédito Banamex entre el 11 de junio y el 20 de julio de 2026.

Además, será indispensable responder correctamente una trivia disponible del 15 al 20 de julio en el portal oficial de la promoción. La selección de los ganadores se realizará mediante una dinámica de habilidad que evaluará tres aspectos: la precisión de las respuestas, el menor tiempo empleado para contestarlas y el monto total de compras realizadas durante la vigencia de la campaña.

Banamex informó que el valor del beneficio dependerá del nivel de consumo registrado por cada participante, de manera que quienes acumulen una mayor facturación podrán acceder a una cancelación de deuda más alta.

En total, 100 clientes serán acreedores al incentivo, que contempla la liquidación de saldos por un monto de hasta 50 mil pesos por persona.

Con esta estrategia, la institución financiera busca fortalecer la relación con sus usuarios, recompensar su preferencia y promover una cultura de consumo responsable mediante el uso adecuado del crédito.

La promoción permanecerá vigente hasta el 20 de julio de 2026, y las bases completas pueden consultarse en el portal oficial de Banamex.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bancos
tarjetas de crédito
Deudas

Organizaciones


Banamex

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Attolini: El escudero fiel

Attolini: El escudero fiel
true

T-MEC: Trump fallará el tiro

true

POLITICÓN: Enfrentan los Flores Guerra la realidad judicial y el silencio de Morena

El programa incluye transmisiones en vivo y misas televisadas a través de distintas plataformas digitales y canales locales, con el objetivo de ampliar la difusión de las celebraciones religiosas.

Saltillo: con devoción y cultura presentan el programa para el Novenario y el Santo Cristo Fest 2026
Policía Municipal acudió al lugar para acordonar el área.

Motociclista muere tras accidente vial en el bulevar Los Pastores, en Saltillo
Saraperos cae 14-4 ante Algodoneros y pierde la serie en el Francisco I. Madero

Saraperos cae 14-4 ante Algodoneros y pierde la serie en el Francisco I. Madero
Residentes locales permanecen cerca de un cráter y de automóviles dañados por un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania deja al menos 22 personas muertas
Una escena dramática de los esfuerzos de rescate en el caos que siguió al terremoto masivo en Haití en 2010.

De Haití a Venezuela: el cambio de la ayuda internacional de EU