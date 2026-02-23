Citi concreta venta del 24% de Banamex por 43 mil mdp

“En otro paso importante hacia la desinversión de Banamex, Citi anunció hoy que ha celebrado acuerdos con varios inversionistas institucionales destacados y family offices para adquirir participaciones accionarias” , señala en su comunicado.

Los compradores incluyen a General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y la Qatar Investment Authority, por lo que cada inversionista tendrá una participación limitada a un máximo de 4.9% del capital social.

De acuerdo con la firma, la operación asciende a aproximadamente 43 mil millones de pesos, equivalentes a alrededor de 2 mil 500 millones de dólares al tipo de cambio de referencia de 17.14 pesos por dólar.

Citi anunció que llegó a acuerdos con inversionistas institucionales para la venta de 24% del capital de Grupo Financiero Banamex , como parte de su proceso de desinversión en México.

Bajo los acuerdos, los inversionistas se comprometieron a adquirir cerca de 499 millones de acciones ordinarias de Banamex, a un precio que implica una valuación equivalente a 0.85 veces el valor en libros bajo criterios contables mexicanos y 1.01 veces el valor tangible en libros. La contraprestación en dólares estará sujeta a variaciones en el tipo de cambio hasta el cierre de la operación.

Las transacciones están sujetas a condiciones habituales de cierre, incluida la autorización de la autoridad antimonopolio en México, y se prevé que se concreten durante 2026.

Citi resaltó que al cierre de todas las adquisiciones comprometidas, habrá vendido el 49% de Banamex, pero no prevé ventas adicionales a lo largo de 2026, lo que permite a los actuales inversionistas impulsar la creación de valor.

TE PUEDE INTERESAR: Banamex extiende cierre de sucursales a Michoacán y Bahía de Banderas

”Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex”, dijo Ernesto Torres Cantú. “Su inversión es un respaldo adicional a la estrategia a largo plazo de Banamex, su liderazgo en el mercado y sus perspectivas de crecimiento. El compromiso de estos inversionistas consolida la posición fundamental de Banamex dentro del sistema bancario mexicano”, dijo el director de Citi Internacional, Ernesto Torres Cantú.

ADQUISICIÓN DEL 25% POR EMPRESARIO MEXICANO

En diciembre de 2025, el empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirió 25% del capital de Banamex y se convirtió en el principal accionista privado individual del grupo financiero, además de presidir su Consejo de Administración.

Citi dijo que la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica para la firma. Así, cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial (OPI) propuesta de Banamex y cualquier venta adicional seguirán estando guiadas por varios factores, incluyendo, entre otras cosas, consideraciones financieras, condiciones de mercado y la obtención de aprobaciones regulatorias.

TE PUEDE INTERESAR: Rechaza Citi oferta de Grupo México para adquirir el 100% de Banamex

“Excluyendo la desinversión de Banamex, con el acuerdo de venta del negocio de consumo de Citi en Polonia, la salida de Citi de los negocios de consumo internacionales ya está cerca de completarse”, dijo.

Detalló que el grupo Banking de Citi actuó como asesor financiero exclusivo de Citi en la transacción. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúa como asesor legal de Citi en Estados Unidos, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, SC y White & Case, S.C. actúan como asesores legales mexicanos de Citi.