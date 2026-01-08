Frente frío 27 traerá heladas, fuertes vientos y posible nieve a Coahuila

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informó que el frente frío número 27 ingresará al noreste del país y afectará de manera directa al estado, generando condiciones invernales significativas a partir de este viernes.

De acuerdo con el pronóstico, este sistema frontal interactuará con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, siendo impulsado por una masa de aire polar. Esta combinación ocasionará un descenso importante de las temperaturas, fuertes rachas de viento y la probabilidad de fenómenos invernales como nieve, aguanieve o lluvia engelante en distintas zonas del territorio coahuilense.

Viernes 9 de enero

Se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado en gran parte del estado. El viento presentará rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, asociadas a la interacción del frente frío con la corriente en chorro subtropical.La temperatura registrará un descenso gradual, con ambiente frío durante la noche y la madrugada.

Sábado 10 de enero

Se prevén intervalos de chubascos con acumulados de 5 a 25 milímetros, así como la posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en diversas regiones del estado.El viento será de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.Las temperaturas mínimas oscilarán entre -10 y -5 grados Celsius, con heladas durante la madrugada del domingo, principalmente en zonas serranas.

Domingo 11 de enero

Continuarán los intervalos de chubascos con acumulados de 5 a 25 milímetros, con posible caída de nieve o aguanieve, además de probabilidad de lluvia engelante en algunas regiones.El viento se mantendrá de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora.Las temperaturas mínimas se ubicarán nuevamente entre -10 y -5 grados Celsius, con heladas durante la madrugada del lunes en zonas altas.

ALBERGUES, LISTOS PARA ACTIVARSE

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno de Coahuila mantiene habilitada la red estatal de refugios temporales, integrada por cerca de 100 espacios distribuidos en todo el estado, con una capacidad aproximada para atender a 10 mil personas.

En coordinación con las unidades municipales de Protección Civil, estos refugios cuentan con espacios seguros, cobijas y se activan de manera inmediata cuando las temperaturas representan un riesgo para la salud de la población. La lista de refugios y sus ubicaciones puede consultarse en el portal oficial de Protección Civil del Estado.

SUPERVISIÓN Y APOYO EN TERRITORIO

Personal de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, en conjunto con las unidades municipales, mantiene recorridos preventivos permanentes para detectar a personas que pernoctan en la vía pública, brindar apoyo con la entrega de cobijas, ofrecer traslados voluntarios a refugios temporales y atender a personas en tránsito o en situación de riesgo por las bajas temperaturas.

En algunos casos, se proporciona abrigo a personas que, aun sin aceptar el traslado a un refugio, requieren protección ante las inclemencias del clima.

LLAMADO A LA CIUDADANÍA

El Gobierno del Estado exhortó a la población a evitar el uso de anafres, braseros o carbón al interior de las viviendas, utilizar calentadores únicamente en espacios ventilados, proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, así como reportar cualquier situación de riesgo o a personas vulnerables expuestas al frío.

La Subsecretaría de Protección Civil recordó que cualquier emergencia puede reportarse al número 9-1-1, disponible las 24 horas del día.