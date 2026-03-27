Entregan uniformes a Bomberos y Protección Civil en Saltillo

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Saltillo
/ 27 marzo 2026
    Entregan uniformes a Bomberos y Protección Civil en Saltillo
    Elementos de Bomberos y Protección Civil recibieron nuevos uniformes como parte del fortalecimiento operativo. CORTESÍA

Municipio invirtió más de 2 millones de pesos; corporaciones han atendido casi 3 mil incendios en la actual administración

El Ayuntamiento de Saltillo entregó uniformes a elementos de Bomberos y Protección Civil, con una inversión superior a los 2 millones de pesos, como parte del fortalecimiento de estos cuerpos de auxilio.

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González reconoció la labor preventiva y de atención a emergencias que realizan diariamente.

“Los y las saltillenses estamos muy agradecidos y orgullosos por la labor que hacen todos los días; en trabajos de prevención, pero también al atender emergencias, los bomberos y los elementos de Protección Civil siempre están presentes”, expresó.

El Ayuntamiento de Saltillo entregó uniformes a elementos de Bomberos y Protección Civil, con una inversión superior a los 2 millones de pesos, como parte del fortalecimiento de estos cuerpos de auxilio.

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González reconoció la labor preventiva y de atención a emergencias que realizan diariamente.

“Los y las saltillenses estamos muy agradecidos y orgullosos por la labor que hacen todos los días; en trabajos de prevención, pero también al atender emergencias, los bomberos y los elementos de Protección Civil siempre están presentes”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rehabilitaran-centros-de-salud-en-saltillo-con-inversion-de-160-mdp-KO19715096

El edil adelantó que durante este año se contemplan más apoyos, entre ellos la entrega de equipo de protección personal, camionetas tipo pick-up para atención de incendios, incentivos económicos y la continuidad del proceso de recategorización.

$!La bombero, Tania Martínez, comentó que el nuevo equipo fortalece la imagen y desempeño de las coporaciones.
La bombero, Tania Martínez, comentó que el nuevo equipo fortalece la imagen y desempeño de las coporaciones. CORTESÍA

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, informó que los uniformes fueron entregados a 129 integrantes de Bomberos y 30 de Protección Civil Municipal.

En lo que va de la actual administración, el cuerpo de Bomberos —que en 2026 cumple 45 años de servicio— ha atendido casi 3 mil incendios, además de más de 700 siniestros estructurales, fugas de gas, accidentes vehiculares y otras emergencias.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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