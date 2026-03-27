Entregan uniformes a Bomberos y Protección Civil en Saltillo

El Ayuntamiento de Saltillo entregó uniformes a elementos de Bomberos y Protección Civil, con una inversión superior a los 2 millones de pesos, como parte del fortalecimiento de estos cuerpos de auxilio. Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González reconoció la labor preventiva y de atención a emergencias que realizan diariamente. “Los y las saltillenses estamos muy agradecidos y orgullosos por la labor que hacen todos los días; en trabajos de prevención, pero también al atender emergencias, los bomberos y los elementos de Protección Civil siempre están presentes”, expresó.

El Ayuntamiento de Saltillo entregó uniformes a elementos de Bomberos y Protección Civil, con una inversión superior a los 2 millones de pesos, como parte del fortalecimiento de estos cuerpos de auxilio. Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González reconoció la labor preventiva y de atención a emergencias que realizan diariamente. “Los y las saltillenses estamos muy agradecidos y orgullosos por la labor que hacen todos los días; en trabajos de prevención, pero también al atender emergencias, los bomberos y los elementos de Protección Civil siempre están presentes”, expresó.

El edil adelantó que durante este año se contemplan más apoyos, entre ellos la entrega de equipo de protección personal, camionetas tipo pick-up para atención de incendios, incentivos económicos y la continuidad del proceso de recategorización.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, informó que los uniformes fueron entregados a 129 integrantes de Bomberos y 30 de Protección Civil Municipal. En lo que va de la actual administración, el cuerpo de Bomberos —que en 2026 cumple 45 años de servicio— ha atendido casi 3 mil incendios, además de más de 700 siniestros estructurales, fugas de gas, accidentes vehiculares y otras emergencias.

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