Coahuila: propone Manolo Jiménez filtros de control y confianza para candidatos

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se pronunció a favor de implementar filtros más estrictos, similares a los exámenes de control y confianza, para quienes aspiren a cargos de elección popular en el país. “Yo pienso que hoy más que nunca incluso debería ser una ley. En ninguna parte de este país debería haber una candidata o un candidato que tenga vínculos con la delincuencia organizada”, afirmó.

El mandatario estatal subrayó que estas medidas no solo deben aplicarse a aspirantes a cargos de elección popular, sino también extenderse a puestos públicos de relevancia, incluyendo evaluaciones psicológicas para garantizar la estabilidad de quienes ejercen funciones de gobierno. “El tema psicológico es también muy importante, porque cuando tú gobiernas un municipio, un estado o un país y llega alguien con estas características, se pone en riesgo a toda la población”, detalló Jiménez Salinas. Advirtió que la postulación de personas con antecedentes penales o procesos abiertos puede afectar la relación con Estados Unidos, al considerar que estos casos son utilizados como argumentos para cuestionar la integridad de la política mexicana. Sobre la viabilidad legal de estas medidas, el Ejecutivo estatal mencionó que, aunque podrían impulsarse a nivel local, lo ideal sería una reforma constitucional federal que permita una solución más sólida y definitiva a este problema.

“Si yo fuera diputado federal o tuviera una bancada mayoritaria y quisiera acabar con esto, habría que reformar la ley, y eso podría ser una buena propuesta de negociación o un buen gesto”, puntualizó el gobernador. Finalmente, destacó que en Coahuila, dentro de la “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, se garantiza que ningún candidato tenga relación con el crimen, modelo que, a su juicio, debería replicarse en todo México.

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