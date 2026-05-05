Coahuila: propone Manolo Jiménez filtros de control y confianza para candidatos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: propone Manolo Jiménez filtros de control y confianza para candidatos
    La entidad atraviesa por un proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado. CUARTOSCURO

Planteó que debería existir una ley que prohíba a candidatos con vínculos con el crimen organizado

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se pronunció a favor de implementar filtros más estrictos, similares a los exámenes de control y confianza, para quienes aspiren a cargos de elección popular en el país.

“Yo pienso que hoy más que nunca incluso debería ser una ley. En ninguna parte de este país debería haber una candidata o un candidato que tenga vínculos con la delincuencia organizada”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/anuncia-manolo-jimenez-inversion-de-14-mil-mdp-para-consolidar-corredor-logistico-en-coahuila-EI20392341

El mandatario estatal subrayó que estas medidas no solo deben aplicarse a aspirantes a cargos de elección popular, sino también extenderse a puestos públicos de relevancia, incluyendo evaluaciones psicológicas para garantizar la estabilidad de quienes ejercen funciones de gobierno.

“El tema psicológico es también muy importante, porque cuando tú gobiernas un municipio, un estado o un país y llega alguien con estas características, se pone en riesgo a toda la población”, detalló Jiménez Salinas.

Advirtió que la postulación de personas con antecedentes penales o procesos abiertos puede afectar la relación con Estados Unidos, al considerar que estos casos son utilizados como argumentos para cuestionar la integridad de la política mexicana.

Sobre la viabilidad legal de estas medidas, el Ejecutivo estatal mencionó que, aunque podrían impulsarse a nivel local, lo ideal sería una reforma constitucional federal que permita una solución más sólida y definitiva a este problema.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/destacan-resultados-y-dinamismo-para-coahuila-durante-abril-AF20430033

“Si yo fuera diputado federal o tuviera una bancada mayoritaria y quisiera acabar con esto, habría que reformar la ley, y eso podría ser una buena propuesta de negociación o un buen gesto”, puntualizó el gobernador.

Finalmente, destacó que en Coahuila, dentro de la “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, se garantiza que ningún candidato tenga relación con el crimen, modelo que, a su juicio, debería replicarse en todo México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


21K Coahuila
Elecciones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum, generando confianza a los inversionistas

Sheinbaum, generando confianza a los inversionistas
true

‘Dinero en sus manitas’: Andy y Rocha Moya

true

POLITICÓN: Diputados de Coahuila se van de campaña sin soltar el cargo
Integrantes de Orgullo y Dignidad Saltillo presentaron el programa del Festival del Orgullo 2026, que contempla actividades culturales, deportivas y de visibilización en distintos espacios de la ciudad.

Anuncian edición 17 de la Marcha del Orgullo y Festival LGBTTTIQA+ en Saltillo
El altercado, que comenzó como una discusión, escaló a golpes y uso de objetos como armas improvisadas, situación que quedó registrada y se viralizó en plataformas digitales.

Video viral exhibe brutal riña dentro de bar al sur de Saltillo
El bullpen de Saltillo sostuvo la ventaja pese a presión en la recta final.

Wilmer Font lidera triunfo de Saraperos 6-2 sobre Monclova en el Madero
Pese a las promesas de transparencia de la nueva administración tras la caída de Maduro, persisten las interrogantes sobre el destino de los ingresos por las ventas de crudo venezolano.

El secretismo sobre los acuerdos petroleros de Venezuela continúa
Manifestantes en Nairobi exigen respuestas y protección gubernamental tras la muerte de ciudadanos africanos reclutados bajo falsas promesas de trabajo en Rusia.

Por qué algunos africanos combaten por Rusia en Ucrania