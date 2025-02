Coahuila: Protocolos cumplidos, pero la aprobación de Estados Unidos para exportar ganado aún no llega

La incertidumbre persiste para los ganaderos de Coahuila ante la prolongada suspensión de exportaciones de ganado bovino hacia Estados Unidos a través del puerto de Piedras Negras.

A pesar de haber cumplido con los requerimientos sanitarios y de seguridad exigidos por las autoridades estadounidenses, la reapertura de la estación sigue sin una fecha definida, lo que mantiene en vilo a los productores.

Abel Ayala, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, explicó que la aprobación final por parte de la autoridad estadounidense se ha prolongado, a pesar de que desde hace cuatro semanas se han atendido los protocolos exigidos con el respaldo del gobierno estatal, Senasica, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Confederación Nacional Ganadera.

“Desafortunadamente, no tenemos todavía una respuesta en este momento. Sobre la pregunta específica de cuándo podemos abrir, yo quisiera ser muy responsable y no comprometer una fecha, porque la verdad es que no depende de nosotros”, expresó Ayala.

El líder ganadero reconoció la preocupación de los productores, quienes han manifestado su urgencia por resolver la situación, ya que el ganado sigue alimentándose y ganando peso, lo que afecta su comercialización. “Entendemos esta presión y la hacemos nuestra, estamos trabajando para que esto se concluya a la brevedad posible”, aseguró.

Desde el 23 de noviembre, las exportaciones fueron suspendidas debido a la detección de casos de gusano barrenador en ganado mexicano. Aunque se han implementado medidas sanitarias y reforzado la infraestructura para cumplir con los requisitos de seguridad, la reapertura del puerto aún está en manos de las autoridades de Estados Unidos.

“A nuestros ganaderos les pedimos un poco de paciencia. No está en nuestras manos decidir la fecha de apertura, pero podemos asegurarles que estamos trabajando todos los días para lograrlo lo más pronto posible”, concluyó Ayala.

La Unión Ganadera Regional de Coahuila se comprometió a informar sobre los avances en las gestiones, con la esperanza de que la exportación pueda reanudarse en el corto plazo.