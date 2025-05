Coahuila: Que no quede impune el atropello cometido por ‘Lord Tablazos’, pide el magistrado Mery Ayup

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, condenó la prepotencia mostrada por el secretario del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Octavo Circuito, Eduardo Fuentevilla Cabello, durante un operativo antialcohol en Saltillo.

El funcionario señaló que estos hechos no pueden quedar impunes; mientras tanto, el servidor público le debe una disculpa no solo a la sociedad en general, sino también a su propia familia, pues delante de ella insultó y amenazó a personal de seguridad pública municipal que había detenido a su hijo al presentar aliento alcohólico.

“Esta persona lo hace en contra de servidores públicos... mis respetos para los servidores públicos municipales que actuaron con mucha prudencia y no llevaron las cosas a otra situación”, destacó el juzgador, y enfatizó: “Condenamos profundamente este actuar, porque lo hace frente a su familia”.

“Le debe una disculpa a su familia, le debe una disculpa a la sociedad, y tiene que tener una consecuencia, no puede ser nada más así; tiene que tener una consecuencia esa acción que hizo... Condenamos esta situación que se vio, que está grabada ahí, y me parece que, ya lo dijo el presidente municipal, muy seguramente podrán tenerse consecuencias”, subrayó.

Los funcionarios de gobierno “no es posible que hagan eso; tienen que tener sencillez, madurez y, sobre todo, dejarle una imagen a su familia de educación y de respeto; avienta hasta a su hija, quien le decía ‘ya, por favor, cálmate’; esa situación no se puede dar”, reiteró Mery Ayup en rueda de prensa.

Aplaudió que se haya dado a conocer públicamente este tipo de incidentes, recordando: “Incluso, también entiendo —dijo— que el medio de comunicación que cubría, la prensa escrita que cubría ese día ese tema, pues presentó una denuncia contra este personaje”.

“Como funcionarios, somos los primeros llamados a la cordura; (dicho servidor público) estaba hablando a otro funcionario, ¿por qué se siente él más que el otro si somos servidores públicos los dos? Todos somos servidores públicos, así gane nueve mil pesos o así gane 50 mil”, expuso el magistrado.

Visiblemente molesto, prosiguió: “Eso de hacer alarde de su cargo, de su función, de su riqueza económica, incluso hasta de sus influencias, es absolutamente reprobable en estos tiempos, y más cuando hoy la justicia es cuestionada precisamente por eso”.

El presidente del TSJ informó que, precisamente para evitar este tipo de atropellos, no ha dejado de exhortar a sus subordinados a que lleven una conducta decorosa, “incluso hasta en sus redes sociales”.

“No puede ser que anden de títeres, por ejemplo, subiendo cosas a las redes sociales inadecuadas, inapropiadas; hasta en ese manejo se les ha hecho un llamado”, refirió.

Por otra parte, “hay funcionarios que luego piensan que dejan de ser jueces el sábado en la mañana. No, no, no: ustedes son jueces y tienen que cuidar un cargo, y tienen que tener honorabilidad y respeto frente a la sociedad”, comentó.

“El llamado que yo les hice a todas las y los servidores públicos es a que tengan ese comportamiento de respeto en su actuar, no solamente detrás del escritorio, sino en su comportamiento habitual, en su comportamiento general”, abundó.

Mery Ayup consideró que “el Consejo de la Judicatura Federal tiene que actuar con respecto a esta persona en el ámbito que le corresponde en el proceso sancionatorio que pudiera tener esta persona”.

Cuestionado sobre si existen elementos para que “Lord Niveles” sea retirado de su cargo, explicó: “Están ahí perfectamente los hechos, presentados, comentados, entonces creo que no se debe quedar así”.

“Creo que la autoridad municipal también tiene que tomar acciones, como las tomó el periódico que he dicho, que ha comentado, que ha estado, y hace bien, por supuesto que hace bien en hacer este tipo de señalamientos”, remarcó.