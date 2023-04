Coahuila: quedan partidos en deuda con comunidad LGBTTTIQ+ y personas con discapacidad

La última resolución del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila sentencia que, si bien los partidos deben postular a personas de grupos vulnerables, dentro de las acciones afirmativas del proceso electoral, las candidaturas no debían estar destinadas a personas de la comunidad LGBTTTIQ+, de grupos indígenas o de personas con discapacidad, sino que debían ampliarse a otros grupos.

Activistas consideran que los partidos políticos no pudieron garantizar la inclusión efectiva de la comunidad LGBTTTIQ+ para el proceso electoral en curso en Coahuila, por lo que aseguraron que los actores políticos deben madurar para avanzar de cara a próximos comicios.

“Estos somos los grupos más relegados de la vida social y política. Actualmente hay muchas personas adultas mayores, al igual que jóvenes, que son candidatos y candidatas y posibles plurinominales. Nosotros veíamos una oportunidad en las acciones afirmativas para colocar a personas realmente empáticas con los grupos vulnerables, y que no fuera solo una cuestión de cumplir el requisito” , señaló Ruiz Malacara.

“Primero tuvimos la esperanza de que los partidos realmente fueran incluyentes y no esperaran a las acciones afirmativas. Desafortunadamente vemos que los partidos no tienen la madurez de proponer a ciudadanos de nuestra comunidad LGBTTTIQ+ y que la sociedad decida” , dijo Noé Ruiz Malacara, presidente de la organización “Comunidad San Aelredo”.

Sin embargo, esta determinación ha sido criticada por diversas organizaciones que consideran que entre las personas que fueron inscritas en las posiciones para una diputación de representación proporcional, también conocidas como plurinominales, hay representantes de jóvenes y personas de la tercera edad que no necesariamente han estado en una posición de vulnerabilidad.

Estos registros, en su mayor parte jóvenes y adultos mayores, fueron puestos pese a que al menos en el 44.4 por ciento de los casos, las personas que se postularon por el principio de mayoría relativa, son menores de 40 años -y un 8.6 por ciento solo tiene de 21 a 30 años-, y que existe otro índice del 11.1 por ciento de candidatos que tiene arriba de 60 años.

“Postularon a adultos mayores que ya fueron diputados y tuvieron otros puestos, solo por cumplir el requisito y cuota. Las acciones afirmativas no son cumplir cuotas, sino dar espacios a personas que realmente lo necesitan”, dijo.

SÓLO 2... Y SUPLENTES

Ruiz Malacara señaló que hasta ahora se sabe de dos personas que representan a la comunidad LGBTTTIQ+ que fueron tomadas en cuenta en el proceso electoral de Coahuila, pero como suplentes en fórmulas de diputaciones.

“Las suplencias realmente no son posiciones efectivas, porque muchas veces los suplentes no alcanzan o no acceden a la posición para llegar a legislar por los derechos de nuestra gente”, expresó.

Desde diciembre de 2022, cuando el tema tenía discusión sobre los lineamientos que el IEC presentaría, el consejero del órgano, Óscar Daniel Rodríguez, recordó que las personas LGBTTTIQ+ han tenido que pelear sus derechos y por ello, estos temas han tenido que ser controvertidos en los tribunales. También peleó para que los grupos vulnerables no solo fueran tomados en cuenta para ser plurinominales.