Coahuila: Ratifica Manolo Jiménez seguridad durante fiestas decembrinas

Coahuila
/ 23 diciembre 2025
    Coahuila: Ratifica Manolo Jiménez seguridad durante fiestas decembrinas
    Jiménez Salinas dijo que se reforzaron los filtros de seguridad instalados en la entidad. FOTO: CORTESÍA

10 mil elementos de diferentes corporaciones vigilan las carreteras del estado para coahuilenses y paisanos que transitan

Con más de 10 mil elementos vigilando y filtros reforzados, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que viajar por Coahuila es seguro en temporada de fin de año.

El mandatario estatal detalló que la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, reforzaron los filtros de seguridad establecidos para garantizar la seguridad de los coahuilenses y de miles de paisanos que transitan por las carreteras del estado por su tranquilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan seguridad en Frontera por mayor movilidad en Navidad y Año Nuevo

Los filtros cuentan con atención ciudadana en la que los viajeros puedan realizar reportes de posibles situaciones de riesgo.

A la vez, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene el sistema de videovigilancia a través del C4 y C2 como apoyo hacia las corporaciones policiales.

En caso de accidentes por pirotecnia o alguna otra situación de riesgo, las autoridades recomendaron comunicarse al sistema de emergencias 911, en el que las diferentes corporaciones de auxilio brindan atención.

Las autoridades de seguridad en Coahuila reiteraron su responsabilidad de promover un entorno seguro, para que las celebraciones de la temporada se realicen sin arriesgar la integridad de las familias.

Las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México participan también en las tareas de vigilancia en la entidad.

Temas


Festividades
Navidad

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fuego se originó en matorral y pastizal, materiales altamente inflamables en esta temporada.

Advierte Municipio ‘riesgo latente’ de incendios en Saltillo

Paisanos utilizan Monclova como punto de descanso en su trayecto hacia el interior del país.

Paso de paisanos deja derrama de 30 millones en Monclova
El cierre de la frontera representa una prueba que exige unidad, fortaleza y liderazgo del sector.

Retraso en reapertura de frontera pone a prueba al sector ganadero de Coahuila: UGRC

La estación, que data del siglo XIX, deberá ser reubicada debido a las obras del tren de pasajeros Saltillo–Monterrey.

Saltillo: proponen que antigua estación La Encantada se use como base de trenes de carga
EU: Voracidad imperial

EU: Voracidad imperial
Se acerca el final

Se acerca el final
Las luces adornan los barcos en Riverplace Marina antes de un desfile navideño de barcos el viernes 12 de diciembre de 2025 en Portland, Oregón.

La guerra de la IA contra la Navidad
true

POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp