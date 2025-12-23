Coahuila: Ratifica Manolo Jiménez seguridad durante fiestas decembrinas

Con más de 10 mil elementos vigilando y filtros reforzados, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que viajar por Coahuila es seguro en temporada de fin de año.

El mandatario estatal detalló que la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, reforzaron los filtros de seguridad establecidos para garantizar la seguridad de los coahuilenses y de miles de paisanos que transitan por las carreteras del estado por su tranquilidad.

Los filtros cuentan con atención ciudadana en la que los viajeros puedan realizar reportes de posibles situaciones de riesgo.

A la vez, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene el sistema de videovigilancia a través del C4 y C2 como apoyo hacia las corporaciones policiales.

En caso de accidentes por pirotecnia o alguna otra situación de riesgo, las autoridades recomendaron comunicarse al sistema de emergencias 911, en el que las diferentes corporaciones de auxilio brindan atención.

Las autoridades de seguridad en Coahuila reiteraron su responsabilidad de promover un entorno seguro, para que las celebraciones de la temporada se realicen sin arriesgar la integridad de las familias.

Las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México participan también en las tareas de vigilancia en la entidad.