Refuerzan seguridad en Frontera por mayor movilidad en Navidad y Año Nuevo

FRONTERA, COAH.- Ante el incremento de la movilidad, las reuniones familiares y la actividad comercial durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Municipio de Frontera reforzará los operativos de seguridad y auxilio los días 24 y 31 de diciembre, con el propósito de garantizar la tranquilidad de las familias.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó una reunión de coordinación con titulares de Seguridad Pública, Protección Civil y Transporte y Vialidad, en la que se acordó fortalecer la presencia de las corporaciones en calles y puntos estratégicos de la ciudad, priorizando la prevención de accidentes y la atención oportuna de emergencias.

Las autoridades señalaron que durante esta temporada se registra una mayor concentración de personas en eventos sociales, zonas comerciales y espacios públicos, además del paso de paisanos que cruzan por el municipio, por lo que se brindará orientación, apoyo y vigilancia permanente para salvaguardar a la población.

Como parte del operativo, se establecerán guardias continuas y recorridos constantes, especialmente en el primer cuadro de la ciudad, áreas comerciales y zonas cercanas a cajeros automáticos, con especial atención a la seguridad de los adultos mayores y a la prevención de incidentes viales.

Asimismo, se reforzará la capacidad de respuesta ante incendios y emergencias, manteniendo personal operativo disponible durante toda la jornada festiva.

La alcaldesa hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, exhortando a celebrar con responsabilidad, evitar el uso de pirotecnia y respetar las indicaciones de las autoridades, con el fin de que las festividades concluyan con saldo blanco.

Pérez Cantú reiteró que el Gobierno Municipal mantendrá el ritmo de trabajo durante las fiestas decembrinas para asegurar que Navidad y Año Nuevo se desarrollen en un ambiente de orden, respeto y seguridad para todas y todos.