Coahuila rebasa promedio nacional en consumo de cuatro tipos de drogas: CIJ

El documento señala que la entidad figura entre los estados con porcentajes superiores al promedio nacional en cuatro de las ocho sustancias analizadas, a partir de la información obtenida de pacientes que acudieron por primera vez a recibir atención especializada.

Coahuila se ubicó por encima de la media nacional en el consumo de mariguana, inhalables, éxtasis y alucinógenos entre las personas que ingresaron por primera vez a tratamiento en los Centros de Integración Juvenil (CIJ), de acuerdo con el Reporte de información epidemiológica del consumo de drogas en México correspondiente al segundo semestre de 2025.

El reporte explica que presenta mapas nacionales sobre el consumo de cannabis, inhalables, cocaína, crack, metanfetaminas, éxtasis, heroína y alucinógenos “alguna vez en la vida”, identificando las entidades que superan el promedio nacional durante el periodo de análisis.

La información corresponde a 10 mil 679 personas con consumo de drogas ilícitas que ingresaron por primera vez a tratamiento en los Centros de Integración Juvenil durante el segundo semestre de 2025.

Asimismo, precisa que los datos fueron obtenidos del formato electrónico de entrevista inicial integrado al expediente clínico electrónico del sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0.

MARIGUANA E INHALABLES CON LOS MAYORES REGISTROS

En el caso de la mariguana, Coahuila ocupa el séptimo lugar nacional, ya que el 85.4 por ciento de las personas entrevistadas manifestó haber consumido esta sustancia alguna vez en su vida, mientras que la media nacional fue de 76.3 por ciento.

Respecto a los inhalables, la entidad se colocó en la cuarta posición nacional con un registro de 19.2 por ciento de los entrevistados, cifra que supera el promedio nacional de 12.2 por ciento.

En cuanto al consumo de éxtasis y sustancias similares, Coahuila se ubicó en el octavo lugar del País, con 3.1 por ciento de los pacientes que reportaron haberlas consumido, frente a una media nacional de 2.4 por ciento.

Por otra parte, el Estado también aparece en el décimo sitio nacional en consumo de alucinógenos, al registrar 12.1 por ciento de los entrevistados que señalaron haber utilizado este tipo de sustancias al menos una vez en su vida, ligeramente por encima del promedio nacional de 11.9 por ciento.

El reporte epidemiológico de los Centros de Integración Juvenil tiene como propósito identificar el comportamiento del consumo de drogas entre las personas que buscan atención especializada, a fin de aportar información para el diseño y fortalecimiento de estrategias de prevención y tratamiento.