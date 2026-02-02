¿Son las sustancias alucinógenas los psicofármacos del futuro?

ESPAÑA- Los psiquedélicos son sustancias que alteran la forma en la que procesamos la información y percibimos la realidad, al modular la activación de las redes neuronales de nuestro cerebro, formadas por neuronas interconectadas que procesan información mediante señales eléctricas y químicas, explica José Carlos Bouso Saiz, psicólogo y doctor en Farmacología Clínica. UN RECONOCIDO EXPERTO EN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS El doctor Bouso es director científico de la Fundación ICEERS (Internacional Center for Ethnobotanical Education, Research & Service), centro de investigación con sede en Barcelona (España) y de clínica Synaptica, el primer centro de salud mental especializado en terapia psicodélica España, situado en Barcelona. TE PUEDE INTERESAR: María Sabina, la legendaria chamana oaxaqueña que utilizaba hongos alucinógenos con fines curativos Bouso lleva más de tres décadas investigando psicodélicos (MDMA, la ibogaína o ayahuasca), tanto los sintetizados en laboratorio como los de origen natural (plantas psicoactivas), Este experto tiene más de 100 publicaciones científicas sobre los efectos de los alucinógenos en la salud humana, y ha difundido sus conocimientos en libros como ‘Qué son las drogas de síntesis, Cannabis medicinal’ (autor), ‘¿Marihuana como medicina?’ (coautor) y ‘Ayahuasca y salud’ (coeditor). “La MDMA (éxtasis), la psilocibina, el LSD, la ketamina y el DMT, fueron desarrolladas originalmente como fármacos de laboratorio. Después se utilizaron con fines recreativos y psiconaúticos (para explorar las experiencias mentales que se tienen en estados alternos de conciencia inducidos por las sustancias psiquedélicas)”, señala Bouzo en entrevista con EFE.

"Dentro de poco, estas sustancias serán medicamentos utilizados para tratar el estrés postraumático, la depresión, los trastornos de ansiedad y una amplia gama de problemas de salud mental", según explica en su libro más reciente, 'Medicina psiquedélica', donde Bouzo analiza la evidencia científica que respalda la seguridad y eficacia de estas sustancias. "Simultáneamente, la ayahuasca, el peyote y otras plantas psicoactivas, junto con sus prácticas ceremoniales asociadas, han experimentado una gran expansión internacional", comenta este investigador, considerado como uno de los mayores expertos, en lengua española, en materia de sustancias sintéticas o naturales que alteran la percepción y la consciencia. TERAPIAS PSICODÉLICAS "Hace más de cinco décadas que no hay una sola innovación en la farmacología psiquiátrica y desde hace años la evidencia pone cada vez más en duda su eficacia a la vez que se destapan los efectos secundarios a largo plazo", explica Bouso. Añade que actualmente "se habla de terapias asistidas con psiquedélicos, donde los compuestos psiquedélicos facilitan y aceleran el proceso de psicoterapia".

“A diferencia de los psicofármacos clásicos que se toman a diario, a veces cronificándose su uso, las medicinas psiquedélicas se administran entre 1 y 3 veces en el curso de un tratamiento y en lugar de ser fármacos sintomáticos, pretenden ir a la raíz del problema”, puntualiza. Consultado acerca de las posibilidades reales de uso médico autorizado de estos compuestos, señala que “serán totales, una vez que termine la fase 3 de los ensayos clínicos en curso”. “Teniendo en cuenta que los tratamientos que hay para la mayoría de problemas de salud mental carecen de la eficacia que sería deseable, estos medicamentos suponen una innovación que vendrán a incorporarse al arsenal terapéutico ya existente”, enfatiza. Para Bouso, en el futuro “el reto consistirá en cómo incorporarlos al tratamiento de los problemas de salud mental ya que el paradigma en el que se basan es radicalmente diferente al actual, ya que se necesitan muchas horas de atención individualizada”. Explica que actualmente hay una serie de psiquedélicos, con distintos efectos en el estado de ánimo, la conciencia y la percepción de la realidad, en distintas fases de ensayo clínico, como el MDMA, la psilocibina, el LSD, la ketamina y el DMT. CINCO COMPUESTOS CLAVE PARA LA SALUD MENTAL El MDMA (Éxtasis) es una droga sintética que tiene efectos similares a estimulantes como la metanfetamina y puede alterar la percepción visual y del tiempo. Sus efectos pueden incluir sentirse más enérgico y alerta y tener una mayor sensación de bienestar, calidez y apertura hacia los demás, según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) estadounidenses.