IMSS fortalece diagnósticos con nuevo resonador en la UMAE 71 de Torreón

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    IMSS fortalece diagnósticos con nuevo resonador en la UMAE 71 de Torreón
    La UMAE No. 71 del IMSS en Torreón incorporó un resonador magnético con inteligencia artificial para agilizar estudios y mejorar la precisión de los diagnósticos. CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

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Equipo con inteligencia artificial permite obtener imágenes de mayor precisión y atender más pacientes en menor tiempo

TORREÓN, COAH.- La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incorporó un nuevo equipo de resonancia magnética que permitirá reducir los tiempos de atención, incrementar la capacidad de estudios diarios y mejorar la precisión diagnóstica en pacientes de urgencias, hospitalización y consulta especializada.

El nuevo resonador forma parte de la estrategia de modernización del equipamiento médico impulsada por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y está diseñado para optimizar la atención de pacientes provenientes de Coahuila, Chihuahua y Durango.

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La responsable del área de Imagenología de la UMAE No. 71, Dalia Presas Pichardo, informó que el hospital cuenta ahora con un sistema Philips Ingenia Ambition X, tecnología de última generación que incorpora herramientas de inteligencia artificial para acelerar el procesamiento de estudios y elevar la calidad de las imágenes obtenidas.

De acuerdo con la especialista, el equipo permite reducir hasta en un 50 por ciento el tiempo requerido para realizar estudios bidimensionales y tridimensionales en distintas regiones anatómicas, además de generar imágenes con una resolución hasta cuatro veces superior respecto a equipos convencionales.

$!La tecnología de última generación reduce hasta en 50 por ciento los tiempos de exploración y mejora la calidad de las imágenes clínicas.
La tecnología de última generación reduce hasta en 50 por ciento los tiempos de exploración y mejora la calidad de las imágenes clínicas. CORTESÍA

MAYOR CAPACIDAD Y RESPUESTA OPORTUNA

La médica explicó que, dependiendo del tipo de exploración, cada estudio puede completarse en un lapso de entre 15 y 30 minutos, lo que representa una reducción significativa frente a los tiempos que requerían los equipos anteriores.

Con esta capacidad, la unidad podrá realizar hasta 32 estudios diarios y alrededor de 200 por semana, favoreciendo diagnósticos más rápidos y el inicio oportuno de tratamientos en diversas especialidades, entre ellas oncología, neurología, traumatología, cirugía y medicina interna.

$!El nuevo equipo permitirá realizar hasta 32 estudios diarios y fortalecer la atención especializada para pacientes de Coahuila, Chihuahua y Durango.
El nuevo equipo permitirá realizar hasta 32 estudios diarios y fortalecer la atención especializada para pacientes de Coahuila, Chihuahua y Durango. CORTESÍA

El médico radiólogo José Israel Acosta Urióstegui explicó que la resonancia magnética utiliza un potente campo magnético para alinear los átomos de hidrógeno presentes en el organismo y generar imágenes detalladas de órganos y tejidos, las cuales sirven para establecer diagnósticos con mayor certeza.

Añadió que esta tecnología resulta especialmente útil en casos de emergencia, como la atención de un Código Cerebro, al permitir identificar con rapidez las características de un posible evento vascular cerebral, facilitando decisiones médicas inmediatas o descartando complicaciones mayores.

El nuevo resonador también incorpora sistemas avanzados de seguridad, entre ellos un acceso con detección de metales que disminuye el riesgo de incidentes asociados al intenso campo electromagnético generado durante los estudios.

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