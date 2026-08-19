Coahuila refuerza coordinación en seguridad y prevención de accidentes

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    Coahuila refuerza coordinación en seguridad y prevención de accidentes
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. CORTESÍA

Autoridades estatales y federales revisan indicadores y acuerdan fortalecer operativos en carreteras estratégicas para reducir percances

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron los principales indicadores de la entidad y acordaron mantener las acciones conjuntas para preservar la seguridad.

Durante el encuentro, el Mandatario estatal destacó que la coordinación permanente entre las instituciones permite fortalecer las estrategias de prevención y atención, además de mantener condiciones de paz y tranquilidad para las familias coahuilenses.

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“En Coahuila mantenemos una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer nuestro blindaje y preservar la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Desde la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad seguimos trabajando en equipo, con diálogo, estrategia y colaboración, para mantener a Coahuila seguro y en orden”, señaló.

$!Autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron indicadores de seguridad, migración y Estado de Derecho durante la sesión.
Autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron indicadores de seguridad, migración y Estado de Derecho durante la sesión. CORTESÍA

Jiménez Salinas reconoció la disposición de quienes participan en la mesa para atender los asuntos relacionados con seguridad y destacó que este esquema de colaboración es considerado un referente a nivel nacional.

En la sesión se presentaron indicadores relacionados con seguridad, migración y Estado de Derecho, entre otros rubros, con el propósito de evaluar los resultados y dar seguimiento a las estrategias implementadas en la entidad.

FORTALECEN ACCIONES CON FUERZAS FEDERALES

El Gobernador reconoció el trabajo coordinado con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las fiscalías y las distintas dependencias federales, al señalar que esta colaboración permite responder de manera oportuna ante los hechos que se presentan en el estado.

$!Jiménez Salinas pidió reforzar las medidas preventivas en la carretera 57, particularmente en el tramo Los Chorros.
Jiménez Salinas pidió reforzar las medidas preventivas en la carretera 57, particularmente en el tramo Los Chorros. CORTESÍA

Asimismo, pidió reforzar las medidas preventivas en la carretera 57, particularmente en el tramo conocido como Los Chorros, así como en la carretera Saltillo-Monterrey, con el objetivo de reducir los accidentes vehiculares y disminuir las afectaciones tanto a la población como a la actividad económica.

Jiménez Salinas también destacó los resultados de los operativos conjuntos entre las diferentes instituciones de seguridad y llamó a mantener estas acciones en las distintas regiones de Coahuila.

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“La buena coordinación y la voluntad de trabajo en equipo que tenemos en Coahuila entre Gobierno del Estado, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina Armada, fiscalías, así como con la sociedad civil organizada y la iniciativa privada, nos ha permitido mantener excelentes indicadores tanto en seguridad como en otros muchos temas”, afirmó.

$!Representantes de corporaciones de seguridad y dependencias gubernamentales participaron en la reunión de coordinación estatal.
Representantes de corporaciones de seguridad y dependencias gubernamentales participaron en la reunión de coordinación estatal. CORTESÍA

LLAMAN A MANTENER EL TRABAJO CONJUNTO

Finalmente, el Gobernador exhortó a las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para mantener la comunicación y las acciones conjuntas, a fin de preservar los resultados alcanzados y fortalecer las condiciones de seguridad en todas las regiones.

Señaló que la coordinación entre autoridades y sectores de la sociedad debe continuar como una herramienta para atender los retos de la entidad y contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

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