Anuncian el Cuarto Foro Internacional Coahuila 2026 enfocado en semiconductores y energías renovables

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila (Coecyt) alista los detalles para la celebración del Cuarto Foro Internacional Coahuila 2026, el cual se llevará a cabo los días miércoles 26 y jueves 27 de agosto, en Saltillo, Coahuila. El evento busca consolidarse como un espacio clave de articulación entre estudiantes, investigadores, el sector industrial y las autoridades locales para atender las necesidades estratégicas de la entidad.

En rueda de prensa, el director general del Coecyt, Mario Valdés Garza, destacó que el foro abordará de manera prioritaria dos ejes temáticos: el desarrollo de la industria de los semiconductores y el fortalecimiento de las energías renovables. “Son dos temas importantes que le interesan mucho a Coahuila, que el gobernador Manolo Jiménez nos ha pedido que trabajemos mucho en ello para poder ver hacia dónde tenemos que avanzar”, afirmó. El programa académico y científico dará inicio el miércoles 26 con la conferencia magistral “Tendencias globales en la demanda de la electricidad y el desarrollo tecnológico para su abasto confiable”, a cargo del consultor energético Arturo Vaca Durán.

Posteriormente, se desarrollará un panel integrado por especialistas que forman parte de la Red de Mexicanos en el Exterior, bajo la coordinación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Entre los participantes destacados del primer día figura el doctor Luis Carlos Longoria Gándara, director de Cooperación Técnica para América Latina en el Organismo Internacional de Energía Atómica, procedente de Viena, Austria. Asimismo, intervendrán especialistas adscritos a firmas globales y centros de investigación internacional, como Rigoberto Rascón Hernández, especialista en fuentes de energía de Google en California, y expertos provenientes de Noruega y Estados Unidos. Durante la tarde del miércoles se llevará a cabo una reunión nacional con representantes de la Red Global MX, con el objetivo de planificar los proyectos estratégicos del próximo año. “Estamos buscando articularnos con mexicanos especializados que se encuentran en diferentes partes del mundo y que están incursionando en la empresa, los centros de investigación o tienen su propia empresa”, explicó Valdés Garza.

El jueves 27 de agosto, las actividades se centrarán en la industria de los microcomponentes, con el panel y conferencias sobre semiconductores, moderado por el presidente de Canacintra Región Sureste, Arturo Reveles Márquez. La jornada cerrará con una mesa de análisis sobre energías renovables, donde participarán especialistas del sector industrial, redes de innovación cooperativa e investigadores del Instituto Tecnológico de La Laguna y del Cenidet.

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