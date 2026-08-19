Reforzarán prevención y atención a adicciones en Coahuila con el Programa Aplícate

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Reforzarán prevención y atención a adicciones en Coahuila con el Programa Aplícate
    Autoridades estatales y municipales firmaron el convenio para fortalecer el Programa Aplícate, enfocado en prevención y reinserción. cortesía

Convenio entre cinco instituciones busca reducir riesgos, atender consumo de drogas y evitar que adolescentes y jóvenes reincidan en conductas delictivas

El Poder Judicial del Estado de Coahuila, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF Coahuila y el Ayuntamiento de Saltillo unieron esfuerzos para fortalecer el Programa Aplícate, estrategia enfocada en la prevención, atención y reinserción de personas en conflicto con la ley por consumo de sustancias.

Durante la firma del convenio, realizada en Ciudad Judicial de Saltillo, autoridades destacaron la importancia de atender los factores que pueden llevar a adolescentes y jóvenes a involucrarse en conductas delictivas, además de trabajar con sus familias y entornos sociales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-requiere-ajustar-su-sistema-educativo-para-responder-a-la-industria-de-semiconductores-NN22943790

El programa busca fortalecer factores de protección y reducir riesgos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia y otras conductas que pueden afectar el desarrollo de las y los adolescentes.

El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, señaló que enfrentar problemáticas como las adicciones y la violencia requiere coordinación entre instituciones, familias y sociedad.

“Frente a problemáticas tan complejas como las adicciones, la violencia y las conductas que pueden llevar a una persona a entrar en conflicto con la ley, ninguna institución puede trabajar sola”, afirmó.

Explicó que detrás de un problema de consumo pueden existir situaciones de violencia, abandono, desintegración familiar, falta de oportunidades, problemas de salud mental o entornos que dificultan la toma de decisiones.

Mery Ayup subrayó que conocer estas circunstancias no significa justificar conductas contrarias a la ley, sino contar con mayores herramientas para atenderlas de fondo y disminuir el riesgo de reincidencia mediante la justicia terapéutica.

$!Familias beneficiarias participaron en el acto realizado en Ciudad Judicial de Saltillo.
Familias beneficiarias participaron en el acto realizado en Ciudad Judicial de Saltillo. CORTESÍA

“Impartir justicia significa aplicar la ley, pero también entender la realidad sobre la cual esa ley actúa”, expresó.

ADICCIONES Y VIOLENCIA, ENTRE LOS PRINCIPALES RETOS

El Magistrado Presidente informó que el narcomenudeo representa la segunda causa con mayor número de ingresos a los juzgados penales de Coahuila, con 20 por ciento, principalmente por posesión simple de narcóticos.

La violencia familiar ocupa el primer lugar entre los delitos con causas judicializadas, con 38 por ciento, mientras que el robo se ubica en tercer sitio, con 11 por ciento.

Consideró que estas cifras muestran la relación entre distintas problemáticas sociales, como el consumo de sustancias, la violencia, las afectaciones a la salud mental, la pérdida de oportunidades y diversas condiciones de vulnerabilidad.

Ante este escenario, destacó la necesidad de reforzar las acciones preventivas, al considerar que estas permiten reconstruir vínculos y generar oportunidades para retomar proyectos de vida.

El Programa Aplícate inició actividades el 2 de agosto de 2022 y, desde entonces, ha atendido a mil 362 personas en Saltillo, Torreón y Monclova.

Actualmente brinda atención a alrededor de 97 personas por semana, cifra que cambia conforme algunas concluyen su proceso y otras se incorporan a la estrategia.

$!Miguel Felipe Mery Ayup destacó la importancia de coordinar esfuerzos institucionales para atender las causas relacionadas con adicciones y violencia.
Miguel Felipe Mery Ayup destacó la importancia de coordinar esfuerzos institucionales para atender las causas relacionadas con adicciones y violencia. CORTESÍA

TRABAJO CON FAMILIAS Y ENTORNOS

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, señaló que los resultados obtenidos permiten dar continuidad a un modelo que plantea atender no solamente a quienes participan directamente en el programa, sino también a sus familias y entornos sociales.

La firma del convenio contó con la presencia de Miguel Felipe Mery Ayup; del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; del secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez; y del secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Francisco Saracho Navarro, en representación del alcalde Javier Díaz.

También participó como testigo de honor Liliana Salinas Valdés, además de personal de las instituciones involucradas en la operación del programa.

Con el acuerdo, las instituciones participantes buscan fortalecer la atención integral, la reinserción y las acciones preventivas, con énfasis en las personas y sus familias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Adicciones
Prevención
Robos

Organizaciones


DIF Coahuila
FGE
Poder Judicial

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Insaciables

Insaciables
true

Coahuila: Diversificar la economía, ese es el principal desafío
true

POLITICÓN: ¿Morena Coahuila le da la espalda a Andy tras perder su visa?
María del Socorro “Socky” Villar de Moeller dejó una trayectoria ligada al turismo, el comercio, la educación y la vida social de Saltillo.

‘Mi mamá, Socky Villar de Moeller, le entregó su vida a Saltillo”
La joven continuará en casa con su familia el proceso de recuperación tras la grave lesión que sufrió en el cerebro.

¡Se consuma el milagro! Hoy darán de alta a Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo
Saltillo recibirá en septiembre a los mejores exponentes del tiro con arco mundial.

Saltillo será sede de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en septiembre
García Harfuch participó en el encuentro internacional para presentar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad de México, cuyos principales objetivos son fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Estado.

Terrance Cole resalta cooperación con México y trabajo de García Harfuch
La defensa no discute que ella causó sus muertes, pero afirma que, en ese momento, sufría una grave enfermedad mental que le impedía comprender la naturaleza y la gravedad de sus actos.

¿Quién es Lindsay Clancy? Todo sobre la madre acusada de matar a sus 3 hijos