Reforzarán prevención y atención a adicciones en Coahuila con el Programa Aplícate

El Poder Judicial del Estado de Coahuila, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF Coahuila y el Ayuntamiento de Saltillo unieron esfuerzos para fortalecer el Programa Aplícate, estrategia enfocada en la prevención, atención y reinserción de personas en conflicto con la ley por consumo de sustancias. Durante la firma del convenio, realizada en Ciudad Judicial de Saltillo, autoridades destacaron la importancia de atender los factores que pueden llevar a adolescentes y jóvenes a involucrarse en conductas delictivas, además de trabajar con sus familias y entornos sociales.

El programa busca fortalecer factores de protección y reducir riesgos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia y otras conductas que pueden afectar el desarrollo de las y los adolescentes. El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, señaló que enfrentar problemáticas como las adicciones y la violencia requiere coordinación entre instituciones, familias y sociedad. “Frente a problemáticas tan complejas como las adicciones, la violencia y las conductas que pueden llevar a una persona a entrar en conflicto con la ley, ninguna institución puede trabajar sola”, afirmó. Explicó que detrás de un problema de consumo pueden existir situaciones de violencia, abandono, desintegración familiar, falta de oportunidades, problemas de salud mental o entornos que dificultan la toma de decisiones. Mery Ayup subrayó que conocer estas circunstancias no significa justificar conductas contrarias a la ley, sino contar con mayores herramientas para atenderlas de fondo y disminuir el riesgo de reincidencia mediante la justicia terapéutica.

“Impartir justicia significa aplicar la ley, pero también entender la realidad sobre la cual esa ley actúa”, expresó. ADICCIONES Y VIOLENCIA, ENTRE LOS PRINCIPALES RETOS El Magistrado Presidente informó que el narcomenudeo representa la segunda causa con mayor número de ingresos a los juzgados penales de Coahuila, con 20 por ciento, principalmente por posesión simple de narcóticos. La violencia familiar ocupa el primer lugar entre los delitos con causas judicializadas, con 38 por ciento, mientras que el robo se ubica en tercer sitio, con 11 por ciento. Consideró que estas cifras muestran la relación entre distintas problemáticas sociales, como el consumo de sustancias, la violencia, las afectaciones a la salud mental, la pérdida de oportunidades y diversas condiciones de vulnerabilidad. Ante este escenario, destacó la necesidad de reforzar las acciones preventivas, al considerar que estas permiten reconstruir vínculos y generar oportunidades para retomar proyectos de vida. El Programa Aplícate inició actividades el 2 de agosto de 2022 y, desde entonces, ha atendido a mil 362 personas en Saltillo, Torreón y Monclova. Actualmente brinda atención a alrededor de 97 personas por semana, cifra que cambia conforme algunas concluyen su proceso y otras se incorporan a la estrategia.

TRABAJO CON FAMILIAS Y ENTORNOS Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, señaló que los resultados obtenidos permiten dar continuidad a un modelo que plantea atender no solamente a quienes participan directamente en el programa, sino también a sus familias y entornos sociales. La firma del convenio contó con la presencia de Miguel Felipe Mery Ayup; del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; del secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez; y del secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Francisco Saracho Navarro, en representación del alcalde Javier Díaz. También participó como testigo de honor Liliana Salinas Valdés, además de personal de las instituciones involucradas en la operación del programa. Con el acuerdo, las instituciones participantes buscan fortalecer la atención integral, la reinserción y las acciones preventivas, con énfasis en las personas y sus familias.