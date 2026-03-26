Blindan planteles educativos en La Laguna ante salida de 180 mil alumnos de vacaciones
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La Secretaría de Educación en La Laguna implementó un operativo para resguardar planteles escolares durante las vacaciones de Semana Santa
TORREÓN, COAH. – Con el fin de garantizar la seguridad de los inmuebles educativos, la Secretaría de Educación en La Laguna inició el operativo de protección de cara al periodo vacacional de Semana Santa, que hoy comienza para más de 180 mil alumnos.
Mientras los estudiantes se retiran este jueves, el personal docente se integrará al descanso mañana viernes, una vez finalizadas sus reuniones de consejo técnico; las clases se reanudarán de forma ordinaria el 13 de abril.
La coordinadora regional, Flor Rentería Medina, instó a los padres de familia a fomentar el sano esparcimiento en museos y bibliotecas, fortaleciendo los vínculos en el hogar. Paralelamente, informó que directivos de Torreón, Francisco I. Madero, Viesca y otros municipios vecinos han comenzado el traslado de materiales a las bodegas de resguardo habilitadas para este ciclo.
Gracias a las estrategias de comunicación y al apoyo de las fuerzas del orden, las autoridades educativas confían en mantener la tendencia de cero incidencias en las escuelas.
El objetivo primordial sigue siendo salvaguardar el patrimonio escolar y la integridad de la comunidad educativa durante estas dos semanas de asueto.