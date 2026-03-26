Blindan planteles educativos en La Laguna ante salida de 180 mil alumnos de vacaciones

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Torreón
/ 26 marzo 2026
    Blindan planteles educativos en La Laguna ante salida de 180 mil alumnos de vacaciones
    Directivos de escuelas trasladarán materiales y equipo a bodegas de resguardo como parte de las medidas de seguridad. SANDRA GÓMEZ

La Secretaría de Educación en La Laguna implementó un operativo para resguardar planteles escolares durante las vacaciones de Semana Santa

TORREÓN, COAH. – Con el fin de garantizar la seguridad de los inmuebles educativos, la Secretaría de Educación en La Laguna inició el operativo de protección de cara al periodo vacacional de Semana Santa, que hoy comienza para más de 180 mil alumnos.

Mientras los estudiantes se retiran este jueves, el personal docente se integrará al descanso mañana viernes, una vez finalizadas sus reuniones de consejo técnico; las clases se reanudarán de forma ordinaria el 13 de abril.

$!Autoridades educativas iniciaron un operativo para resguardar los planteles escolares de La Laguna durante el periodo vacacional de Semana Santa.
Autoridades educativas iniciaron un operativo para resguardar los planteles escolares de La Laguna durante el periodo vacacional de Semana Santa. SANDRA GÓMEZ
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La coordinadora regional, Flor Rentería Medina, instó a los padres de familia a fomentar el sano esparcimiento en museos y bibliotecas, fortaleciendo los vínculos en el hogar. Paralelamente, informó que directivos de Torreón, Francisco I. Madero, Viesca y otros municipios vecinos han comenzado el traslado de materiales a las bodegas de resguardo habilitadas para este ciclo.

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Gracias a las estrategias de comunicación y al apoyo de las fuerzas del orden, las autoridades educativas confían en mantener la tendencia de cero incidencias en las escuelas.

El objetivo primordial sigue siendo salvaguardar el patrimonio escolar y la integridad de la comunidad educativa durante estas dos semanas de asueto.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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