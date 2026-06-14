Coahuila registra alza de 52% en denuncias contra deudores alimentarios

Según el último reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2026 se abrieron 151 carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, que forma parte de los delitos contra la familia.

En el último año incrementaron 52 por ciento en Coahuila las denuncias contra personas que no cumplen con sus obligaciones de asistencia familiar, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Enero fue el mes con la mayor incidencia, con 46 investigaciones, y posteriormente la cifra mensual empezó a disminuir, pues en febrero fueron 39, en marzo se registraron 42 y en abril la estadística cayó hasta 24.

Durante el mismo periodo -primer cuatrimestre- de 2025, la entidad registró 99 casos, por lo que entre un año y otro la incidencia registró un incremento de 52 por ciento, según datos originados en la FGE.

En la estadística que recoge el SESNSP se incluyen las carpetas de investigación que se generan en las diferentes unidades de la FGE en todo el estado.

La mayoría de las denuncias se interponen contra hombres que incumplen con las aportaciones familiares que previamente fueron impuestas por un juez en la materia.

INCIDENCIA MÁS ALTA EN 5 AÑOS

Además del crecimiento interanual, la incidencia de 2025 también es la mayor por lo menos en los últimos cinco años sobre el delito señalado, dice el propio informe del SESNSP.

A detalle, los archivos históricos dicen que en el mismo período, en el 2021 se registraron 70 indagatorias; en el 2022 fueron 71; en el 2023, 59; y finalmente en el 2024 fueron 66 casos.

A nivel nacional, el SESNSP dice que en todas las entidades del país se registraron durante el primer cuatrimestre del año, un total de nueve mil 619 casos de morosos alimentarios.

Las obligaciones de asistencia familiar son el deber legal y moral de proporcionar los medios necesarios para la subsistencia y el desarrollo de los miembros de la familia que lo requieren. En México, esta obligación es recíproca e incluye cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación, vivienda y vestido.

HAY 270 DEUDORES ALIMENTARIOS

El Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos concentra actualmente a los nombres de 270 personas que dejaron de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera consecutiva o intermitentemente, ya sea en tres ocasiones en un periodo de tres meses, o, para el caso de las pensiones alimenticias que se deban cumplir de manera mensual, en tres ocasiones en un periodo de seis meses, decretadas por la autoridad judicial correspondiente.

En el distrito que corresponde a Saltillo actualmente hay 27 personas inscritas en el registro.