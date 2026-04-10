Coahuila registra baja en homicidios y refuerza estrategia preventiva

La legisladora subrayó que el enfoque principal no está en la comparación de cifras, sino en el fortalecimiento de la prevención del delito.

Los homicidios en Coahuila han registrado una disminución en comparación con el año pasado, informó la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso Coahuila , Luz Elena Morales Núñez.

Las estadísticas, explicó, se analizan de manera anual para medir avances y ajustar estrategias en materia de seguridad pública.

“Han disminuido los homicidios comparados con el año pasado; no es un tema de competencia, sino de prevención”, puntualizó.

PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Morales Núñez indicó que en las mesas de trabajo se revisan acciones para continuar reduciendo delitos como el homicidio y otros ilícitos que también muestran una tendencia a la baja.

Añadió que delitos como el robo, incluido el de vehículos, han disminuido, aunque se mantiene la atención en problemáticas sociales que influyen en la seguridad, como el combate a las adicciones.

En cuanto al tema de personas desaparecidas, la legisladora detalló que recientemente se sostuvo una reunión con familiares como parte de los encuentros periódicos que se realizan cada dos o tres meses.

Explicó que en la entidad se mantiene contacto permanente con las familias, brindando atención integral que incluye el seguimiento de investigaciones y acciones relacionadas con la reparación del daño.