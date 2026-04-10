Fallece padre coahuilense buscador de José Antonio Robledo, tras 17 años de lucha

Fue el pasado jueves cuando se dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento, que habría sido a causa de complicaciones de salud que el padre buscador empezó a presentar, de acuerdo con sus compañeros de lucha, a raíz de la desaparición de su hijo.

El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, confirmó sensiblemente el fallecimiento del padre buscador José Antonio Robledo Chavarría, quien desde hace más de 17 años, buscaba a su hijo José Antonio Robledo Fernández desaparecido en Monclova .

Junto con su esposa, Guadalupe Fernández Martínez, Robledo Chavarría tocó las puertas de decenas de autoridades en busca de respuesta y justicia por la desaparición de su hijo, quien al momento de la desaparición fungía como ingeniero contratado por la empresa ICA FLUOR de AHMSA.

Su caso que les obligaba a trasladarse para solicitar avances de la investigación desde la Ciudad de México, de donde también es originario José Antonio Robledo Fernández, es otro de los casos donde se presume la participación de Los Zetas y la omisión de las autoridades.

Tras el fallecimiento, decenas de mensajes han circulado en la red, como por ejemplo, el del propio Centro Fray Juan de Larios, quien resaltó la espera a la que se somete a las familias de personas desaparecidas.

"Hoy se fue José Antonio. Ya no pudo esperar verdad y justicia, algo inalcanzable para él y para tantos padres y madres que buscan a sus seres queridos desaparecidos. José Antonio, junto a su esposa Lupita, se volcaron en la búsqueda de su hijo José Antonio Robledo Fernández. Les abrazamos mucho y les decimos que la familia ampliada de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México seguiremos buscándoles junto a Lupita ¡Hasta encontrar a José Antonio! ya tantos y tantas que nos fueron arrebatados. Descansa en paz querido José Antonio”, expresó.

Adriana Moreno, madre buscadora de Víctor Adrián Rodríguez, desaparecido en 2009 en Francisco I. Madero, también se pronunció lamentando que muchos familiares en búsqueda han fallecido sin conseguir respuestas.

"Lamentable el fallecimiento de don Antonio Robledo, que frustración de no lograr justicia ni verdad ni mucho menos a su amado hijo José Antonio Robledo Fernández, así se nos va acabando la salud, el tiempo, la vida.... y no tenemos ni la más mínima información de nuestros tesoros amados. Abrazos fortalecedores mi querida Lupita hija y Guadalupe Fernández", dijo en su Facebook.