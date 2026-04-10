Fallece padre coahuilense buscador de José Antonio Robledo, tras 17 años de lucha
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Lamentan colectivos fallecimiento de uno de sus integrantes; reclaman justicia por los desaparecidos
El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, confirmó sensiblemente el fallecimiento del padre buscador José Antonio Robledo Chavarría, quien desde hace más de 17 años, buscaba a su hijo José Antonio Robledo Fernández desaparecido en Monclova.
Fue el pasado jueves cuando se dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento, que habría sido a causa de complicaciones de salud que el padre buscador empezó a presentar, de acuerdo con sus compañeros de lucha, a raíz de la desaparición de su hijo.
Junto con su esposa, Guadalupe Fernández Martínez, Robledo Chavarría tocó las puertas de decenas de autoridades en busca de respuesta y justicia por la desaparición de su hijo, quien al momento de la desaparición fungía como ingeniero contratado por la empresa ICA FLUOR de AHMSA.
Su caso que les obligaba a trasladarse para solicitar avances de la investigación desde la Ciudad de México, de donde también es originario José Antonio Robledo Fernández, es otro de los casos donde se presume la participación de Los Zetas y la omisión de las autoridades.
Tras el fallecimiento, decenas de mensajes han circulado en la red, como por ejemplo, el del propio Centro Fray Juan de Larios, quien resaltó la espera a la que se somete a las familias de personas desaparecidas.
"Hoy se fue José Antonio. Ya no pudo esperar verdad y justicia, algo inalcanzable para él y para tantos padres y madres que buscan a sus seres queridos desaparecidos. José Antonio, junto a su esposa Lupita, se volcaron en la búsqueda de su hijo José Antonio Robledo Fernández. Les abrazamos mucho y les decimos que la familia ampliada de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México seguiremos buscándoles junto a Lupita ¡Hasta encontrar a José Antonio! ya tantos y tantas que nos fueron arrebatados. Descansa en paz querido José Antonio”, expresó.
Adriana Moreno, madre buscadora de Víctor Adrián Rodríguez, desaparecido en 2009 en Francisco I. Madero, también se pronunció lamentando que muchos familiares en búsqueda han fallecido sin conseguir respuestas.
"Lamentable el fallecimiento de don Antonio Robledo, que frustración de no lograr justicia ni verdad ni mucho menos a su amado hijo José Antonio Robledo Fernández, así se nos va acabando la salud, el tiempo, la vida.... y no tenemos ni la más mínima información de nuestros tesoros amados. Abrazos fortalecedores mi querida Lupita hija y Guadalupe Fernández", dijo en su Facebook.
“José Antonio buscaba a su hijo del mismo nombre. ¡Claro que lo buscaba! Siempre lo veía junto a Lupita Fernández en diligencias o revisiones de casos. Pero hoy se fue. El dolor lo mató, la corrupción e impunidad lo mataron. No hubo verdad ni justicia en su caso. José Antonio hijo sigue desaparecido. Descansa José Antonio. Por acá cuidaremos a Lupita y junto con ella seguiremos en la búsqueda ¡Hasta encontrarles!”, agregó por otro lado María Eugenia Arriaga.
El fallecimiento de Robledo Chavarría, se suma a muchos otros nombres de los y las miembros de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México y al de la propia activista ex directora de Fray Juan de Larios, Blanca Martínez a finales de 2025.
Algunos de los nombres de buscadores que han fallecido sin obtener verdad y justicia, son el de Cristi Vargas madre de Manuel Hernández Vargas; María Hortensia Rivas, madre de Víctor Guajardo; María del Carmen Ortíz, madre de Héctor Rangel; María Espericueta, madre de José Juan Peña.
Además, está el nombre de María Florencia Hernández madre de Gerardo Villasana; Romanita Ortiz, buscadora de Pedro Martínez y Armando Salas; Alma Guadalupe Solís Fuentes quien buscaba a su hijo Juan Antonio Ornelas Solís; Socorro Chavarría Cruz, buscaba a su nieto Agustín Núñez; María Martina Ramos, quien buscaba a su hijo Rubén Limón Ramos